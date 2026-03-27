Troca Solidária ocorre neste sábado, em Caxias do Sul

Neste sábado (28), ocorrerá mais uma edição do Troca Solidária, promovido pela Codeca, em Caxias do Sul. A cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15 quilos por família.
A atividade é executada em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e a Fundação de Assistência Social (FAS).
Neste mês, já foram entregues pela população 79.084 toneladas de resíduos seletivos e repassadas 19.771 toneladas de alimentos para 2.712 famílias. No ano, 10.775 famílias foram beneficiadas, 310.200 quilos de resíduos seletivos arrecadados e 77.055 quilos de hortifrutigranjeiros distribuídos.
Confira a agenda:
Sábado (28)
- 8h às 9h – Rota Nova: Estrada Municipal Pedro Dedavid (na portaria).
- 8h às 9h – Serrano: Rua Benício Gomes de Souza, 216.
- 8h às 9h – Beltrão de Queiroz: Rua Cristóforo Randon (lateral do posto Coocaver).
- 10h às 11h – Reolon/Vale da Esperança: Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário).
- 10h às 11h – Cânyon: Rua dos Torneadores.
- 10h às 11h – Fátima Baixo: Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.
- 14h às 15h – Monte Carmelo: Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz.
- 14h às 15h – Vila Lobos: Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes.
- 14h às 15h – Mariani: Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário).
- 16h às 17h – Aeroporto: Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon.
- 16h às 17h – São Caetano: Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo.
- 16h às 17h – São Gabriel: Rua Aida Esther da Rosa Del Canalle (Centro Comunitário).