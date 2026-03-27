Troca Solidária ocorre neste sábado, em Caxias do Sul

A cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação. Codeca / Divulgação

Neste sábado (28), ocorrerá mais uma edição do Troca Solidária, promovido pela Codeca, em Caxias do Sul. A cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15 quilos por família.

A atividade é executada em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e a Fundação de Assistência Social (FAS).

Neste mês, já foram entregues pela população 79.084 toneladas de resíduos seletivos e repassadas 19.771 toneladas de alimentos para 2.712 famílias. No ano, 10.775 famílias foram beneficiadas, 310.200 quilos de resíduos seletivos arrecadados e 77.055 quilos de hortifrutigranjeiros distribuídos.

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Confira a agenda:

Sábado (28)