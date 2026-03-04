Trecho urbano da BR-470, em Veranópolis, vai receber lombadas eletrônicas 

Equipes do Dnit instalam lombada no trecho da saída para Vila Flores. Wilson Paraiso / Divulgação

Dois pares de lombadas eletrônicas serão instalados no perímetro urbano da BR-470, em Veranópolis, nesta semana. Essa é uma reivindicação aguardada há mais de uma década pela comunidade da região para evitar acidentes graves no trecho.

Um dos pares de lombadas está sendo instalado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na saída de Veranópolis para Vila Flores.

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