Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá alterações no feriado de Páscoa

O departamento solicita que os motoristas reprogramem seus deslocamentos e redobrem a atenção ao transitar pela rodovia. DNIT / Divulgação

A BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá alterações nos horários de comboio nos dias que antecedem o feriado de Páscoa. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a partir desta sexta-feira (3), e até domingo (5), das 6h às 23h, o tráfego será liberado pelo sistema "pare e siga".

A ação integra as ações de gestão de risco coordenadas pelo DNIT e PRF.

Alterações de trânsito entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza, e de Nova Roma do Sul ao Rio das Antas

Em função dos danos acumulados pela chuva de 2024, as obras de recuperação da RS-444, entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza, e da RS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas, exigem alterações de trânsito em ambas as rodovias.

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a RS-444, de Monte Belo do Sul a Santa Tereza, conta com dois pontos fixos orientados por semáforos em um sentido por vez. Os equipamentos estão entre o km 27,8 e o km 28,2; e entre o km 30,1 e o km 30,7.

Já na RS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas, há dois trechos com pare e siga: km 25,6 e km 31,5. De acordo com o Daer, o perímetro do km 28,4 ao km 30,8 também é conduzido por sinaleira.

Conforme o departamento, as localizações das interdições de trânsito poderão ser alteradas conforme o andamento das obras, que têm previsão de conclusão para o ano que vem.

Confira os trechos:

RS-444, entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza

Pontos fixos com semáforos:

km 27,8 ao km 28,2

km 30,1 ao km 30,7

RS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas

Pontos atuais de pare e siga: