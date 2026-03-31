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Atenção, motorista!
Notícia

Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá alterações no feriado de Páscoa

A partir desta sexta-feira, e até domingo, o tráfego será liberado pelo sistema "pare e siga" das 6h às 23h

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