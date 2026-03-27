Trabalho em adutora pode afetar abastecimento de água em Caxias do Sul na próxima terça-feira

ETA Celeste Gobatto, do Sistema Maestra, recebe a instalação de quatro novas unidades hidráulicas para aumentar capacidade de tratamento de água. Fast Produtora / Divulgação

O Sistema Maestra, de Caxias do Sul, passará por uma parada programada na próxima terça-feira (31) que pode causar intermitências no abastecimento de regiões da cidade (veja abaixo). Segundo o Samae, a medida é necessária para a realização da interligação de adutora da Estação de Tratamento de Água (ETA) Celeste Gobbato, que está em obras.

O serviço está previsto para ter início às 7h30min e decorrer até 17h30min. Para amenizar os efeitos da parada, a autarquia irá injetar água da ETA Parque da Imprensa, e informa que consumidores com caixa d'água não devem ser impactados. Em caso de chuva, os trabalhos serão adiados para o dia seguinte.

O Sistema Maestra é responsável por abastecer cerca de 65 mil pessoas (14% da cidade). Os bairros e loteamentos impactados serão:

Altos do Seminário, Belo Horizonte, Beltrão de Queiroz, Cânyon, Caxias, Centenário, Cinquentenário (parte), Colina Sorriso, Covolan, Fátima, Garbim, Jardim do Sol, Jardim Itália, Jardim Santa Lúcia, Marechal Floriano (parte), Matioda Moinhos Germani, Monte Castelo, Nossa Senhora da Saúde (parte), Nossa Senhora da Paz (parte), Nossa Senhora do Rosário (parte), Parque dos Vinhedos (parte), Parque Oásis (parte), Pio X (parte), Pioneiro (parte), Pôr do Sol (parte), Reolon, Santa Catarina, Santa Fé (parte), Santo Antônio, São Bernardo, São José, Sílvio Mondim, Tijuca, Universitário (parte baixa), Vale Verde, Veneza, Vila Industrial, Vila Ipê e Victorio Trez.

As obras

De acordo com o Samae, a ETA Celeste Gobatto, localizada no bairro Pioneiro, terá sua capacidade de operação ampliada em 160% a partir do segundo semestre deste ano.