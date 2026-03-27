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Trabalho em adutora pode afetar abastecimento de água em Caxias do Sul na próxima terça-feira

Serviço envolvendo o Sistema Maestra, que atende cerca de 65 mil pessoas, irá ocorrer ao longo do dia. Veja quais são os bairros e loteamentos impactados

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