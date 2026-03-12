Temporal provoca alagamentos e destelhamentos em Vacaria

Um temporal registrado na noite de quarta-feira (11) provocou alagamentos e destelhamentos em diversos pontos de Vacaria. Ao todo, cerca de 30 ocorrências foram atendidas por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Ainda no início da noite, às 20h05min, a Defesa Civil havia emitido um alerta para a condição de instabilidade na região, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo nas proximidades do município. O aviso era válido até as 22h.

De acordo com a prefeitura, a precipitação chegou a aproximadamente 60 milímetros em menos de meia hora. Em alguns pontos da cidade também houve registro de queda de granizo.

O Corpo de Bombeiros informou que atuou na distribuição de lonas para moradores atingidos e na verificação de pontos de alagamento. Em algumas situações, foi utilizada uma bomba elétrica para drenagem da água acumulada.

Os bombeiros também prestaram apoio às equipes da Defesa Civil em atendimentos nos bairros Imperial, Cristal, Gertrudes e no Centro da cidade.

Segundo a Defesa Civil, entre as ocorrências atendidas estão casos de destelhamento, principalmente em casas que já apresentavam telhados em situação precária. Conforme o órgão, o entupimento de bueiros causado pelo descarte irregular de lixo nas vias públicas também contribuiu para o agravamento dos alagamentos em determinados locais.

Apesar dos transtornos e dos danos materiais registrados, não houve registro de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas.