Suspeito de agredir homem de 85 anos no interior de Farroupilha é preso no Vale do Taquari

Suspeito tem 29 anos e foi localizado nesta sexta (20), em Teutônia, após investigações da Polícia Civil. Polícia Civil / Divulgação

Um homem suspeito de agredir um idoso de 85 anos durante uma tentativa de roubo em Farroupilha foi preso no Vale do Taquari. Ele tem 29 anos e foi localizado nesta sexta-feira (20), no município de Teutônia, após investigações da Polícia Civil.

Conforme o delegado de Farroupilha, Fernando Cruz Alexandre, a agressão foi registrada na noite de 6 de março, na moradia do idoso, na comunidade de Nova Sardenha.

O criminoso era conhecido da vítima e, segundo a investigação, teria se aproveitado disso para abordá-la. Ele tentou obter dinheiro e, diante da negativa, golpeou o idoso na cabeça. O suspeito fugiu sem levar nada. A vítima já teve alta hospitalar.

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