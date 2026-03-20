Suspeito de agredir homem de 85 anos no interior de Farroupilha é preso no Vale do Taquari

Um homem suspeito de agredir um idoso de 85 anos durante uma tentativa de roubo em Farroupilha foi preso no Vale do Taquari. Ele tem 29 anos e foi localizado nesta sexta-feira (20), no município de Teutônia, após investigações da Polícia Civil.
Conforme o delegado de Farroupilha, Fernando Cruz Alexandre, a agressão foi registrada na noite de 6 de março, na moradia do idoso, na comunidade de Nova Sardenha.
O criminoso era conhecido da vítima e, segundo a investigação, teria se aproveitado disso para abordá-la. Ele tentou obter dinheiro e, diante da negativa, golpeou o idoso na cabeça. O suspeito fugiu sem levar nada. A vítima já teve alta hospitalar.
O caso é investigado como tentativa de roubo com lesões graves. No entanto, segundo o delegado, não está descartado o indiciamento por tentativa de latrocínio. O suspeito, que tem registro de agressões contra o próprio pai, foi preso preventivamente.