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Suspeito de agredir homem de 85 anos no interior de Farroupilha é preso no Vale do Taquari

Crime ocorreu no dia 6 de março, quando o suspeito tentou roubar a vítima

Alana Fernandes

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