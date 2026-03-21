Shopping de Caxias promove ação de doação de sangue nesta terça-feira

O Prataviera Shopping realiza, nesta terça-feira (24), uma ação especial de incentivo à doação de sangue, em parceria com o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs). A iniciativa ocorre das 10h às 14h, no segundo andar do shopping.
A organização recomenda que os interessados realizem agendamento prévio pelo WhatsApp (54) 99953-1669. No entanto, também serão realizadas coletas para doação por ordem de chegada, conforme disponibilidade.
A ação busca incentivar a doação regular de sangue e contribuir para a manutenção dos estoques, que frequentemente ficam abaixo do ideal. De acordo com o Hemocs, uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas, sendo essencial para atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos contínuos de saúde.
Requisitos para doação
- Ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias (a primeira doação deve ocorrer antes dos 60 anos)
- Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização por escrito dos responsáveis, acompanhada de documento
- Apresentar documento oficial com foto (físico ou digital)
- Estar em boas condições de saúde
- Pesar mais de 50 kg
- Ter dormido ao menos seis horas na noite anterior
- Não estar em jejum
- Evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação
- Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores
- Não fumar por pelo menos duas horas antes
Exposição valoriza mulheres doadoras
Além da ação solidária, o Prataviera também recebe, a partir desta segunda-feira (23), a exposição Mulheres Fazendo História e Salvando Vidas, aberta gratuitamente ao público no térreo até o dia 1º de abril.
A mostra apresenta registros fotográficos assinados por Ricardo Rech e retrata mulheres que atuam na área da saúde e que também são doadoras de sangue.
Programe-se
- O que: ação de doação de sangue em parceria com o Hemocs
- Quando: terça-feira (24), das 10h às 14h
- Onde: segundo andar do Prataviera Shopping