Shopping de Caxias promove ação de doação de sangue nesta terça-feira

Iniciativa ocorre das 10h às 14h, no segundo andar do shopping. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Prataviera Shopping realiza, nesta terça-feira (24), uma ação especial de incentivo à doação de sangue, em parceria com o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs). A iniciativa ocorre das 10h às 14h, no segundo andar do shopping.

A organização recomenda que os interessados realizem agendamento prévio pelo WhatsApp (54) 99953-1669. No entanto, também serão realizadas coletas para doação por ordem de chegada, conforme disponibilidade.

A ação busca incentivar a doação regular de sangue e contribuir para a manutenção dos estoques, que frequentemente ficam abaixo do ideal. De acordo com o Hemocs, uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas, sendo essencial para atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos contínuos de saúde.

Requisitos para doação

Ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias (a primeira doação deve ocorrer antes dos 60 anos)

Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização por escrito dos responsáveis, acompanhada de documento

Apresentar documento oficial com foto (físico ou digital)

Estar em boas condições de saúde

Pesar mais de 50 kg

Ter dormido ao menos seis horas na noite anterior

Não estar em jejum

Evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores

Não fumar por pelo menos duas horas antes

Exposição valoriza mulheres doadoras

Além da ação solidária, o Prataviera também recebe, a partir desta segunda-feira (23), a exposição Mulheres Fazendo História e Salvando Vidas, aberta gratuitamente ao público no térreo até o dia 1º de abril.

A mostra apresenta registros fotográficos assinados por Ricardo Rech e retrata mulheres que atuam na área da saúde e que também são doadoras de sangue.

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