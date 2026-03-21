Serra terá o retorno da chuva e das temperaturas amenas nos próximos dias

Há possibilidade de pancadas de chuva, que podem vir com trovoadas, segundo a Climatempo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A primeira semana do outono será marcada pelo retorno da chuva e das temperaturas mais amenas na Serra. A reviravolta no clima deve começar entre a tarde e a noite deste sábado (21). O motivo é o avanço de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul. Há possibilidade de pancadas de chuva, que podem vir com trovoadas, segundo a Climatempo.

Para o domingo (22), o clima segue instável na região. Moradores devem ficar atentos, porque há risco de chuva moderada, com eventuais trovoadas. As temperaturas ficam mais baixas, especialmente no começo da manhã e pela noite.

De acordo com os meteorologistas da Climatempo, a tendência é de que a segunda-feira (23) permaneça com instabilidade e risco de temporais — reflexos ainda da atuação da frente fria e a presença de ar quente e úmido.

Há chance de pancadas de chuva moderadas a fortes, com trovoadas. Em Caxias do Sul, a temperatura mínima deve ser de 20°C — a mesma prevista para Gramado e Canela. Em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, o termômetro deve variar entre 19°C e 26°C.