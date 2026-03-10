Serra tem alerta laranja para tempestade e queda de granizo na quarta-feira

Conforme o Instituto, os ventos podem variar entre 60 a 100 km/h. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A quarta-feira (11) deve ser marcada pela instabilidade e tempo fechado na região da Serra. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclusive, emitiu alerta de tempestade com grau de severidade laranja para a região. Conforme o Instituto, os ventos podem variar entre 60 a 100 km/h e a chuva pode vir acompanhada de queda de granizo.

Outro comunicado, com classificação amarela, está em vigor nesta terça-feira (10).

A instabilidade pelo Rio Grande do Sul — e pela Serra — começa já nesta terça-feira, em função da atuação de áreas de instabilidade associadas à circulação de umidade e a presença de um cavado em médios níveis da atmosfera (uma região alongada de baixa pressão, caracterizada por uma ondulação nos ventos) sobre a região Sul do Brasil. A situação segue durante a quarta e a quinta, quando a chuva vai perdendo força.