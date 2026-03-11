Serra registra dois feminicídios em fevereiro; Caxias do Sul tem único homicídio da região

Dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, divulgados nesta quarta-feira (11), apontam que a Serra registrou três crimes violentos em fevereiro deste ano. Foram dois feminicídios, em Nova Prata e São Francisco de Paula, e um homicídio em Caxias do Sul.

Em relação aos feminicídios, a região dobrou o número no último mês. Em janeiro, um caso foi registrado em Muitos Capões.

Já em fevereiro, aconteceram os casos que vitimaram a ex-vereadora Roseli Albuquerque, em Nova Prata, e Ianca Diniz Soares, em São Francisco de Paula. Os principais suspeitos dos crimes são, respectivamente, o ex-marido e o companheiro das vítimas.

Caxias tem leve redução em furtos e roubos

Em fevereiro, Caxias do Sul registrou uma leve redução em furtos e roubos. Um dos indicadores seguiu praticamente zerado, o de roubo de veículo, com novamente um caso registrado.

Já de furtos a veículos foram 19 ocorrências, enquanto em janeiro foram 25. Enquanto isso, os furtos reduziram de 259 a 257, e os roubos caíram de 48 para 43.

O mesmo cenário foi verificado entre os estelionatos, conforme os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP). Foram 384 casos em janeiro contra 382 em fevereiro.



