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Serra registra dois feminicídios em fevereiro; Caxias do Sul tem único homicídio da região

Dados do Observatório Estadual da Segurança Pública demonstram que os três casos são os únicos registros de crimes violentos entre as 49 cidades durante o último mês

Bruno Tomé

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