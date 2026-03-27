Semana Santa: programação na Serra terá missas, procissões e encenação da Via-Sacra

Domingo de Ramos abre oficialmente a Semana Santa e relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Felipe Padilha / Divulgação

— Estamos às vésperas de iniciarmos a Semana Santa e próximos da celebração da Páscoa, que nos fala de um gesto de amor, mas também de dor, de resiliência, superação e, acima de tudo, a entrega da vida como dom, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância.

A reflexão acima é do bispo da Diocese de Caxias do Sul, dom José Gislon, dita nesta quinta-feira (26), durante a coletiva de imprensa de lançamento da 147ª Romaria ao Santuário de Caravaggio, e marca o início das celebrações da Semana Santa na Serra.

As atividades, organizadas nas paróquias e santuários da região, contemplam o Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa, com celebrações que recordam a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, envolvendo milhares de fiéis.

Domingo de Ramos

O Domingo de Ramos (29) abre oficialmente a Semana Santa e relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme narrado nos Evangelhos. A data é marcada pela bênção e procissão com ramos de oliveira ou palmeira, símbolo da acolhida do povo a Cristo.

Na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, as missas ocorrem às 19h de sábado (28) e às 9h, 11h e 19h de domingo. Já na Paróquia São Pelegrino, as celebrações serão às 17h de sábado e às 8h, 17h e 19h45min de domingo, além de procissão e bênção dos ramos às 10h.

Em Caravaggio, as celebrações ocorrem às 14h (Reza do Terço), 15h, 16h e 17h de sábado, e 6h30min, 8h, 9h (Reza do Terço), 10h, 11h, 13h30min (Reza do terço), 14h, 15h, 16h e 17h, de domingo.

Durante o fim de semana também será realizada a Coleta Nacional da Solidariedade em todas as igrejas católicas do país. Os recursos arrecadados serão destinados a projetos sociais e pastorais: 40% ao Fundo Nacional de Solidariedade, 10% ao fundo regional e o restante permanece na Diocese para ações locais, conforme as diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Quinta-feira Santa

Na Quinta-feira Santa (2), a programação começa pela manhã com a Missa do Crisma, às 10h, no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Presidida por dom José Gislon, a celebração reúne o clero diocesano e inclui a bênção dos óleos santos e a consagração do óleo do Crisma, utilizados nos sacramentos.

À tarde e à noite, as paróquias realizam a Missa da Instituição da Eucaristia, com o rito do lava-pés, recordando a Última Ceia. Também ocorre a transladação do Santíssimo Sacramento para momentos de adoração, simbolizando a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras.

Rito do lava-pés ocorre Quinta-feira Santa. Felipe Padilha / Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

Sexta-feira da Paixão

Já a Sexta-feira Santa (3), é dia de jejum e abstinência de carne para os católicos. Neste dia não se celebram missas, mas acontecem momentos de oração como a Via Sacra e a celebração da Paixão. Em Caxias do Sul, por exemplo, acontece a tradicional procissão do Cristo Morto, pelas ruas centrais.

Grupos vindos das paróquias São Pelegrino, Santo Antônio, Imaculada Conceição, São Leonardo Murialdo e São Pio X juntam-se aos fiéis que acompanham a programação na Catedral e, às 15h, seguem pela Avenida Júlio de Castilhos até a Rua Do Guia Lopes; no entroncamento da Rua Do Guia Lopes com a Rua Sinimbu, ocorre o encontro das imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora das Dores, que vem com um grupo da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e da comunidade Cristo Redentor.

Encontro das imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora das Dores. Porthus Junior / Agencia RBS

Após o encontro, os participantes retornam pela Rua Sinimbu até a Catedral Diocesana, para ouvir a homilia de dom José Gislon e a oração sobre o povo. No Santuário de Caravaggio e no centro de Bento Gonçalves também haverá a procissão do encontro.

A Sexta-feira da Paixão também é o dia em que diversos grupos encenam os últimos passos de Cristo antes de sua morte. Nos Pavilhões da Festa da Uva, junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, às 9h, ocorre a 22ª edição da Via-Sacra da Juventude, encenada por mais de 40 jovens de diversos grupos, movimentos e pastorais da igreja católica.

Neste ano, a Via-Sacra vai abordar a temática da Campanha da Fraternidade: a habitação. O evento tem entrada gratuita e o acesso ao parque pode ser feito pelos portões 1, 5 e 6. Os participantes são convidados a fazer a doação de alimentos não perecíveis. Os donativos serão destinados às famílias acompanhadas pela Cáritas da Diocese de Caxias do Sul.

Via-Sacra da Juventude, em Caxias, será encenada por mais de 40 jovens. Porthus Junior / Agencia RBS

Em diversas cidades da Diocese também estão programadas encenações, como em Bento Gonçalves com a 47ª Romaria e Encenação da Paixão de Cristo, no Morro da Cruz do Salgado. A programação inicia às 18h30min, em frente à igreja São Pedro do Salgado e segue em procissão até o Morro da Cruz onde, às 19h, será realizada a encenação com a participação dos jovens de diversas comunidades que pertencem à Paróquia Santo Antônio e ao Movimento de Emaús.

Sábado Santo e Domingo de Páscoa

O Sábado Santo (4) é marcado pela Vigília Pascal, considerada uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico. A cerimônia inclui a bênção do fogo novo, da água, o acendimento do Círio Pascal e o canto do Exultet, proclamando a ressurreição de Cristo.

Já o Domingo de Páscoa (5) celebra a vitória da vida sobre a morte, com dezenas de missas nas paróquias e comunidades da região. Dom José Gislon preside o Tríduo Pascal na Catedral Diocesana de Caxias do Sul.