Semana Santa: programação na Serra terá missas, procissões e encenação da Via-Sacra

— Estamos às vésperas de iniciarmos a Semana Santa e próximos da celebração da Páscoa, que nos fala de um gesto de amor, mas também de dor, de resiliência, superação e, acima de tudo, a entrega da vida como dom, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância.
A reflexão acima é do bispo da Diocese de Caxias do Sul, dom José Gislon, dita nesta quinta-feira (26), durante a coletiva de imprensa de lançamento da 147ª Romaria ao Santuário de Caravaggio, e marca o início das celebrações da Semana Santa na Serra.
As atividades, organizadas nas paróquias e santuários da região, contemplam o Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa, com celebrações que recordam a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, envolvendo milhares de fiéis.
Domingo de Ramos
O Domingo de Ramos (29) abre oficialmente a Semana Santa e relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme narrado nos Evangelhos. A data é marcada pela bênção e procissão com ramos de oliveira ou palmeira, símbolo da acolhida do povo a Cristo.
Na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, as missas ocorrem às 19h de sábado (28) e às 9h, 11h e 19h de domingo. Já na Paróquia São Pelegrino, as celebrações serão às 17h de sábado e às 8h, 17h e 19h45min de domingo, além de procissão e bênção dos ramos às 10h.
Em Caravaggio, as celebrações ocorrem às 14h (Reza do Terço), 15h, 16h e 17h de sábado, e 6h30min, 8h, 9h (Reza do Terço), 10h, 11h, 13h30min (Reza do terço), 14h, 15h, 16h e 17h, de domingo.
Durante o fim de semana também será realizada a Coleta Nacional da Solidariedade em todas as igrejas católicas do país. Os recursos arrecadados serão destinados a projetos sociais e pastorais: 40% ao Fundo Nacional de Solidariedade, 10% ao fundo regional e o restante permanece na Diocese para ações locais, conforme as diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Quinta-feira Santa
Na Quinta-feira Santa (2), a programação começa pela manhã com a Missa do Crisma, às 10h, no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Presidida por dom José Gislon, a celebração reúne o clero diocesano e inclui a bênção dos óleos santos e a consagração do óleo do Crisma, utilizados nos sacramentos.
À tarde e à noite, as paróquias realizam a Missa da Instituição da Eucaristia, com o rito do lava-pés, recordando a Última Ceia. Também ocorre a transladação do Santíssimo Sacramento para momentos de adoração, simbolizando a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras.
Sexta-feira da Paixão
Já a Sexta-feira Santa (3), é dia de jejum e abstinência de carne para os católicos. Neste dia não se celebram missas, mas acontecem momentos de oração como a Via Sacra e a celebração da Paixão. Em Caxias do Sul, por exemplo, acontece a tradicional procissão do Cristo Morto, pelas ruas centrais.
Grupos vindos das paróquias São Pelegrino, Santo Antônio, Imaculada Conceição, São Leonardo Murialdo e São Pio X juntam-se aos fiéis que acompanham a programação na Catedral e, às 15h, seguem pela Avenida Júlio de Castilhos até a Rua Do Guia Lopes; no entroncamento da Rua Do Guia Lopes com a Rua Sinimbu, ocorre o encontro das imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora das Dores, que vem com um grupo da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e da comunidade Cristo Redentor.
Após o encontro, os participantes retornam pela Rua Sinimbu até a Catedral Diocesana, para ouvir a homilia de dom José Gislon e a oração sobre o povo. No Santuário de Caravaggio e no centro de Bento Gonçalves também haverá a procissão do encontro.
A Sexta-feira da Paixão também é o dia em que diversos grupos encenam os últimos passos de Cristo antes de sua morte. Nos Pavilhões da Festa da Uva, junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, às 9h, ocorre a 22ª edição da Via-Sacra da Juventude, encenada por mais de 40 jovens de diversos grupos, movimentos e pastorais da igreja católica.
Neste ano, a Via-Sacra vai abordar a temática da Campanha da Fraternidade: a habitação. O evento tem entrada gratuita e o acesso ao parque pode ser feito pelos portões 1, 5 e 6. Os participantes são convidados a fazer a doação de alimentos não perecíveis. Os donativos serão destinados às famílias acompanhadas pela Cáritas da Diocese de Caxias do Sul.
Em diversas cidades da Diocese também estão programadas encenações, como em Bento Gonçalves com a 47ª Romaria e Encenação da Paixão de Cristo, no Morro da Cruz do Salgado. A programação inicia às 18h30min, em frente à igreja São Pedro do Salgado e segue em procissão até o Morro da Cruz onde, às 19h, será realizada a encenação com a participação dos jovens de diversas comunidades que pertencem à Paróquia Santo Antônio e ao Movimento de Emaús.
Sábado Santo e Domingo de Páscoa
O Sábado Santo (4) é marcado pela Vigília Pascal, considerada uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico. A cerimônia inclui a bênção do fogo novo, da água, o acendimento do Círio Pascal e o canto do Exultet, proclamando a ressurreição de Cristo.
Já o Domingo de Páscoa (5) celebra a vitória da vida sobre a morte, com dezenas de missas nas paróquias e comunidades da região. Dom José Gislon preside o Tríduo Pascal na Catedral Diocesana de Caxias do Sul.
A programação completa das celebrações de Páscoa nas paróquias da região pode ser conferida no site da Diocese de Caxias do Sul.