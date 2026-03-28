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Segurança condominial aposta em tecnologias e competitividade de custos para crescer em Caxias; setor terá mudanças em 2027

Acesso por reconhecimento facial, armários inteligentes para entregas e câmeras que captam somente invasões humanas estão entre os recursos oferecidos

Alana Fernandes

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