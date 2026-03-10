Secretaria da Saúde promete zerar fila de 2,6 mil pacientes que aguardam próteses dentárias em Caxias do Sul

O secretário da Saúde de Caxias do Sul, Rafael Bueno, anunciou um novo investimento na área da saúde bucal que promete "zerar" a fila dos 2,6 mil pacientes que aguardam uma prótese dentária na cidade.

Segundo ele, o Ministério da Saúde deve encaminhar ao município um kit que contempla todos os equipamentos necessários para produção das próteses digitais, como: scanner, impressora 3D, equipamento de lavagem e cura, notebook e nobreak, bem como os insumos para produção de próteses totais, parciais e placas oclusais previstos para um ano (resinas de impressão e pigmentos para caracterização de próteses).

Ainda conforme Bueno, as próteses serão feitas em até quatro horas com o apoio de uma unidade móvel que será adquiria através de uma emenda de R$ 440 mil da deputada federal Denise Pessôa (PT).

— Não podemos admitir esse número tão alto de pessoas aguardando. Faremos mutirões descentralizados com a unidade móvel para rodar a cidade. Assim, a prótese será feita em questão de até quatro horas — destacou.

Além disso, o secretário garantiu que, nos próximos dias, será habilitado o Centro Especializado em Odontologia, um serviço junto à Universidade de Caxias do Sul (UCS), para ampliar o acesso dos pacientes da cidade e região.

Para a diretora do Núcleo de Saúde Bucal da SMS, Marcela de Barros, a notícia é excelente, inclusive com a vida de uma nova unidade móvel.