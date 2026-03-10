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Secretaria da Saúde promete zerar fila de 2,6 mil pacientes que aguardam próteses dentárias em Caxias do Sul

Segundo o secretário Rafael Bueno, os pacientes poderão sair com as próteses prontas em até quatro horas. O método utilizado será o de impressão 3D

Renata Oliveira Silva

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