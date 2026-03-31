Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, ficará aberto durante a madrugada entre a Quinta e a Sexta-Feira Santa

Quinta-Feira Santa marca o início do Tríduo Pascal. Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio / Divulgação

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, ficará aberto durante toda a madrugada entre os dias 2 e 3 de abril, da Quinta para a Sexta-Feira Santa. A iniciativa busca acolher peregrinos e fiéis que desejam viver, em oração e silêncio, um dos momentos mais importantes do calendário cristão.

Segundo a assessoria do santuário, o local será preparado para permitir momentos de oração e reflexão, acompanhando a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, que é o centro da fé cristã.

A abertura na madrugada está ligada à Quinta-Feira Santa, que marca o início do Tríduo Pascal. Esse período recorda os últimos momentos de Jesus antes da crucificação e segue até a celebração da Páscoa.

Conforme a Diocese de Caxias do Sul, nesta data a Igreja lembra a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Às 10h, ocorre a Missa do Crisma, presidida pelo bispo dom José Gislon, com a participação dos padres da Diocese. Durante a celebração, são renovadas as promessas sacerdotais e abençoados os óleos usados nos sacramentos.

Às 20h, é celebrada a Missa da Ceia do Senhor, que recorda a última ceia de Jesus com os apóstolos. Um dos momentos é o lava-pés, gesto que simboliza serviço e cuidado com o próximo.