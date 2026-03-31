Geral

Fé cristã
Notícia

Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, ficará aberto durante a madrugada entre a Quinta e a Sexta-Feira Santa

Espaço será dedicado à oração dos fiéis durante um dos momentos mais importantes da fé cristã

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS