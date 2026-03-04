Sancionada lei que obriga concessionária a manter fiação de postes em dia, em Caxias do Sul

Problema antigo em Caxias do Sul, a fiação de postes deve ter um regramento mais rígido a partir de agora. O prefeito Adiló Didomenico sancionou no começo da tarde desta quarta-feira (4) uma lei que obriga a concessionária de energia a se responsabilizar pela conservação dos fios que percorrem as vias urbanas.
O texto, enviado pelo próprio Executivo, foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 12 de fevereiro. A intenção da nova lei é atribuir maior responsabilidade e efetividade na gestão da fiação aérea da cidade.
A concessionária é dona dos postes e aluga o espaço nas estruturas para a fixação das redes de fibra óptica. Dessa forma, ao detectar uma irregularidade, o município notificará apenas a concessionária de energia, que terá 48 horas para resolver o problema.
Em caso de descumprimento, a multa prevista é de R$ 24.495 por poste (ou 500 Valor de Referência Municipal - VRM) dobrada em caso de reincidência.
— Hoje, quando nós temos uma situação de um fio de internet que está solto, a gente manda para eles (concessionária) ninguém assume, porque tem empresas clandestinas, porque tem empresas que não existem mais, porque aquela responsável vai lá puxa um fio novo e deixa o jogado e ninguém assume. Tanto que no último ano, mesmo não sendo nossa responsabilidade, com duas equipes trabalhando no turno da noite, em oito meses nós recolhemos seis toneladas de fios soltos e obsoletos na cidade, sem contar todos aqueles que foram amarrados, que estavam abaulados — aponta, acrescentando:
— Esse projeto vem, então, para alterar o Código de Posturas, aonde a gente agora sim pode responsabilizar a RGE sobre essa questão dos fios e também nos permite a cada notificação encaminhada a eles não sendo atendida dentro do prazo legal, que a gente emita uma multa — explica o secretário de Gestão Urbana de Caxias do Sul, Rodrigo Weber.
Conforme o secretário, a intenção é também se reunir com a concessionária e com as empresas que locam os postes para esclarecimentos sobre a nova lei.
As determinações
- De acordo com a nova lei, a empresa de energia elétrica fica obrigada a realizar a manutenção, o alinhamento, a amarração, a substituição e a retirada de fios, cabos e demais instrumentos de energia elétrica e de fibra ótica de telecomunicações avariados, inutilizados, instalados de forma desordenada, em desuso ou que apresentem riscos, presentes nos postes de energia elétrica da cidade.
- Cabe a empresa também dar a destinação ambientalmente correta aos resíduos retirados.
- A empresa de energia elétrica pode notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos para que elas corrijam as irregularidades.
- Os novos projetos de instalação que vierem a ser executados devem conter cabeamento identificado.
- Também fica proibida a instalação de postes de madeira pelas empresas de telefonia e de dados em todo o município, sendo permitida apenas a instalação de postes de concreto ou fibra com resistência mecânica adequada ao projeto.
Fonte: prefeitura de Caxias do Sul.