Sancionada lei que obriga concessionária a manter fiação de postes em dia, em Caxias do Sul

Prefeito Adiló Didomenico sancionou lei no começo da tarde desta quarta-feira Alana Fernandes / Agência RBS

Problema antigo em Caxias do Sul, a fiação de postes deve ter um regramento mais rígido a partir de agora. O prefeito Adiló Didomenico sancionou no começo da tarde desta quarta-feira (4) uma lei que obriga a concessionária de energia a se responsabilizar pela conservação dos fios que percorrem as vias urbanas.

O texto, enviado pelo próprio Executivo, foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 12 de fevereiro. A intenção da nova lei é atribuir maior responsabilidade e efetividade na gestão da fiação aérea da cidade.

A concessionária é dona dos postes e aluga o espaço nas estruturas para a fixação das redes de fibra óptica. Dessa forma, ao detectar uma irregularidade, o município notificará apenas a concessionária de energia, que terá 48 horas para resolver o problema.

Em caso de descumprimento, a multa prevista é de R$ 24.495 por poste (ou 500 Valor de Referência Municipal - VRM) dobrada em caso de reincidência.

— Hoje, quando nós temos uma situação de um fio de internet que está solto, a gente manda para eles (concessionária) ninguém assume, porque tem empresas clandestinas, porque tem empresas que não existem mais, porque aquela responsável vai lá puxa um fio novo e deixa o jogado e ninguém assume. Tanto que no último ano, mesmo não sendo nossa responsabilidade, com duas equipes trabalhando no turno da noite, em oito meses nós recolhemos seis toneladas de fios soltos e obsoletos na cidade, sem contar todos aqueles que foram amarrados, que estavam abaulados — aponta, acrescentando:

— Esse projeto vem, então, para alterar o Código de Posturas, aonde a gente agora sim pode responsabilizar a RGE sobre essa questão dos fios e também nos permite a cada notificação encaminhada a eles não sendo atendida dentro do prazo legal, que a gente emita uma multa — explica o secretário de Gestão Urbana de Caxias do Sul, Rodrigo Weber.

Conforme o secretário, a intenção é também se reunir com a concessionária e com as empresas que locam os postes para esclarecimentos sobre a nova lei.

As determinações

De acordo com a nova lei, a empresa de energia elétrica fica obrigada a realizar a manutenção, o alinhamento, a amarração, a substituição e a retirada de fios, cabos e demais instrumentos de energia elétrica e de fibra ótica de telecomunicações avariados, inutilizados, instalados de forma desordenada, em desuso ou que apresentem riscos, presentes nos postes de energia elétrica da cidade.

Cabe a empresa também dar a destinação ambientalmente correta aos resíduos retirados.

A empresa de energia elétrica pode notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos para que elas corrijam as irregularidades.

como suporte de seus cabeamentos para que elas corrijam as irregularidades. Os novos projetos de instalação que vierem a ser executados devem conter cabeamento identificado.

Também fica proibida a instalação de postes de madeira pelas empresas de telefonia e de dados em todo o município, sendo permitida apenas a instalação de postes de concreto ou fibra com resistência mecânica adequada ao projeto.

Fonte: prefeitura de Caxias do Sul.