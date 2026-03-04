Sala do Empreendedor, em Caxias do Sul, passa a atender em novo endereço 

A mudança têm como objetivo qualificar o atendimento e aproximar ainda mais o serviço dos empreendedores. Divulgação / STURDE

A Sala do Empreendedor, em Caxias do Sul, passará a atender em novo endereço a partir desta quinta-feira (5). O serviço funcionará na Rua Sinimbu, 1.933, no 2º andar, no Centro de Capacitação e Comércio (CCC), ao lado dos Correios.

A mudança tem como objetivo qualificar o atendimento e aproximar ainda mais o serviço dos empreendedores e cidadãos que buscam orientações, abertura de empresas, regularizações e demais demandas relacionadas ao empreendedorismo.