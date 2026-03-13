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Saiba quais UBSs de Farroupilha estarão abertas neste sábado e como agendar atendimento

Segundo a prefeitura, usuários devem fazer agendamento prévio para consultas. Serão realizados atendimentos médicos e testes preventivos

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