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Em Bento Gonçalves
Notícia

Saiba quais os 14 rótulos históricos que estarão em jantar do Festival Vale dos Vinhedos; ingressos custam R$ 1.290

Com capacidade de até 170 pessoas, os bilhetes devem ser adquiridos no site oficial do evento

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