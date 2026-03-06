Saiba quais os 14 rótulos históricos que estarão em jantar do Festival Vale dos Vinhedos; ingressos custam R$ 1.290

A experiência reunirá uma seleção especial de espumantes e vinhos, que irá acompanhar snacks. André Larentis / Divulgação

O Jantar de Gala – Tempo e Legado, no dia 27, marca a abertura do Festival Vale dos Vinhedos, no Hotel Villa Michellon. O evento, marcado para as 19h, reunirá 14 rótulos de diferentes safras.

A experiência reunirá uma seleção especial de espumantes e vinhos, que irá acompanhar snacks, como pinhão, siri, queijo de cabra, milho nix, tartar, crem, puba, tomate defumado e croqueta de bochecha.

Serão servidos o Espumante Nature Vitória Lúcia, da Vinícola Cave do Sol; o Espumante Brut Blanc de Blanc, da Vinícola Maison Forestier; o PP Semillon IGVV 2023, da Pizzato Vinhas e Vinhos; o Chardonnay DOVV 2022, da Peculiare Vinhos Únicos; o Perfetto Merlot 2020, da Vinícola Torcello; o Deorum Merlot DOVV 2018, da Vinícola Ales Victoria, e o Lavoro Gran Reserva 2020, da Vinícola Larentis.

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Entre as garrafas estão exemplares como o Grande Vindima Quorum 2012, da Lídio Carraro Vinícola Boutique; o Gran Reserva 2005, da Vinícola Don Laurindo; o Syrah Eterno 2017, da Vinícola Almaúnica; o Gran Chardonnay DOVV 2023, da Casa Valduga; o Espumante Miolo Íride DOVV 2015, da Vinícola Miolo; além do exclusivo 10 Lotes DOVV, elaborado pela Aprovale — o primeiro vinho coletivo com Denominação de Origem do Brasil.