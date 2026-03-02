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Saiba quais comunidades de Farroupilha vão receber a unidade móvel de saúde neste mês

São realizados atendimentos com clínicos gerais e dentistas, testes rápidos e de glicose, e coletas de citopatológico

Pablo Ribeiro

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