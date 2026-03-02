Saiba quais comunidades de Farroupilha vão receber a unidade móvel de saúde neste mês

Atendimentos fazem parte do Programa Interior Com Mais Valor. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A unidade móvel de saúde, ônibus que circula nas comunidades de Farroupilha todos os meses com o objetivo de levar atendimentos para a população do interior, estará em seis localidades neste mês.

Conforme a secretaria da saúde do município, serão ofertadas consultas com dentistas no período da manhã e com clínicos gerais durante a tarde. Além disso, estarão disponíveis vacinas, testes rápidos, coletas de citopatológico e testes de glicose.

Entre esta segunda (2) e quarta-feira (4), os atendimentos ocorrerão em Linha Jacinto. Na quinta (5) e sexta-feira (6), a unidade móvel estará em Vila Jansen.

Na próxima semana, entre os dias 9 e 13 os atendimentos irão ocorrem em São Marcos. Já entre os dias 16 e 20, ela estaciona em São Miguel. Na semana entre os dias 23 e 27, ela segue para Vila Rica. Para finalizar o mês, o programa passará por Nova Milano, nos dias 30 e 31.

Em uma ação especial, a unidade móvel de saúde estará, entre às 8h e às 12h, do sábado, 14 de março, na comunidade de São Luiz.