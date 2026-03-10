Saiba como participar da 3ª edição da Trilha Noturna, em Flores da Cunha

O Parque Natural São Francisco de Assis, em Flores da Cunha, será palco da 3ª edição da Trilha Noturna, no dia 18. O evento é gratuito e aberto a todos os públicos.

O percurso se iniciará às 19h30min e deverá ter duração aproximada de uma hora. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por responsável legal. Em caso de chuva, a atividade será transferida.

Para os interessados em participar, é recomendado o uso de repelente e calçado fechado. Para a trilha noturna, é indispensável levar lanterna. A atividade não é pet friendly, visando a segurança dos animais.