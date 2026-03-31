Geral

Cultivo aprimorado 
Notícia

Safra de pinhão começa em Caxias com aposta em técnica que reduz tempo de produção de 20 para oito anos

Plantio de 2019 em área do Samae tem primeiros resultados neste ano, com o surgimento de pinhas entre os galhos das araucárias  

Tamires Piccoli

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