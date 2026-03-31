Safra de pinhão começa em Caxias com aposta em técnica que reduz tempo de produção de 20 para oito anos

Primeiras pinhas já são vistas em araucárias que passaram por enxertia. Porthus Junior / Agencia RBS

A safra do pinhão começa, oficialmente, nesta quarta-feira (1°), com expectativa de redução em comparação com o ano passado, segundo o levantamento da Emater. A maior queda na produção se concentra na região dos Campos de Cima da Serra, sobretudo em São Francisco de Paula, onde a safra deve cair em até 60%.

Por outro lado, a produção em Caxias do Sul deve se manter semelhante ao ano passado, com a previsão de que 30 toneladas da semente sejam colhidas. O pinhão deve chegar aos supermercados nos próximos meses a R$ 16 ao quilo.

Contudo, a produção de pinhão pode ganhar um novo ritmo na cidade nos próximos anos. Isso porque uma técnica, que tem sido testada em uma área do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), permite reduzir o tempo de produção de até 20 anos para cerca de oito.

A ação ocorre no Parque dos Pinhais, localizado em Vila Seca, nas margens da Rota do Sol. O espaço, que já foi pomar de maçãs, foi adquirido pela autarquia e passou por recuperação ambiental. Hoje, é espaço experimental de cultivo de araucárias.

O método aplicado foi desenvolvido pela Embrapa Florestas, da cidade de Colombo, no Paraná, consiste na enxertia de araucárias jovens com ramos de araucárias adultas. Com isso, a produção dos pinhões começa mais cedo do que no ciclo natural.

A iniciativa de testar a prática em Caxias é do Samae, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). Em 2019 a cidade recebeu um pesquisador paranaense que orientou as equipes sobre o plantio experimental de 135 árvores. Elas foram enxertadas com mudas trazidas do Paraná. Cerca de sete anos após o plantio, as primeiras pinhas já são vistas brotando nos galhos. A estimativa da produção, no entanto, será feita apenas no ano que vem, quando as sementes estarão melhor desenvolvidas.

— É o indicativo que estávamos esperando para divulgar com os produtores da região. A gente sabe que o pinhão é explorado, mas não cultivado. Mas a partir dessa técnica, é possível pensar o cultivo da semente de forma planejada e rentável — argumenta Neiva Lourdes Rech, gerente de recursos hídricos do Samae.

No próximo ano, o órgão planeja organizar eventos para receber os agricultores no parque e compartilhar as técnicas. Apesar de ser uma prática amplamente utilizada na fruticultura, a adoção da enxertia em araucárias é considerada inovadora, já que permite a transição do extrativismo para a produção organizada, além de preservar a espécie, que corre risco de ser extinta.

Primeiros cultivos começam no interior

Araucárias enxertadas terão porte menor, atingindo cerca de 10 metros, o que facilita a coleta de pinhões. Porthus Junior / Agencia RBS

Os "pomares" de araucárias já são realidade em Vila Seca, interior de Caxias do Sul. A propriedade de Adair Molin, 65 anos, é uma das primeiras da cidade a apostar no formato de cultivo, com mudas enxertadas trazidas diretamente da Embrapa Florestas, no Paraná.

O aposentado soube do projeto no ano passado, quando comprou as primeiras mudas. A ideia era ocupar uma área de dois hectares que antes tinham eucaliptos.

— Depois da primeira compra, já fiz outras encomendas. No total vou ter umas 200 mudas plantadas, todas com a seleção da Embrapa. As que foram plantadas ano passado já cresceram 30 centímetros. É uma fase de empolgação — comemora.

O investimento de, aproximadamente, R$ 200 por muda é uma aposta para o futuro, além de uma realização pessoal. Além do material paranaense, ele também iniciou a enxertia com árvores da propriedade da família, plantadas há mais de 50 anos pelo irmão.

— É uma maravilha não precisar subir 40 metros para ter os pinhões. A coleta é feita no chão, a adubação também, é como uma frutífera, mas agora de pinhão. Já fiz mudas para o meu primo, também entreguei material para o projeto do Samae e se alguém mais precisar, faço mudas.

Como funciona a enxertia de araucárias

Entre a germinação, quando o pinhão brota, até a fase reprodutiva, em que as araucárias começam a produzir as sementes, o intervalo é de 15 a 30 anos. Para agilizar o processo natural, partes de diferentes árvores são unidas. Uma araucária em fase juvenil recebe um pequeno segmento de uma muda adulta, sendo unificadas para crescerem juntas.

A técnica consiste na seleção de araucárias que tenham uma boa rentabilidade, com sementes abundantes ou produção precoce. A partir disso, é necessário cortar uma das pontas da árvore e esperar o ciclo de um ano para que ele volte a crescer.

— Essa ação estimula a brotação e o surgimento de novas gemas, que são as regiões com células jovens da planta, capazes de originar novas partes. Então, depois de um ano se volta ao topo da árvore para coletar um pedaço, de cerca de cinco centímetros— detalha Volnei Dal Bosco, engenheiro agrônomo do Samae.

Um corte da mesma dimensão é feito na árvore jovem, para receber o pedaço da araucária adulta. Após encaixado e fixado com fita é uma questão de tempo até que a enxertia ocorra.

— Basicamente a árvore vai entender que não está mais na fase juvenil, mas sim na etapa adulta e começar, gradativamente, a produzir os pinhões. Atalhamos os ciclos e garantimos o cultivo. Os produtores normalmente conhecem as árvores que retiram os pinhões, então essa triagem é algo que eles mesmos podem fazer — explica Neiva.

Outra mudança observada é a redução do porte das araucárias. As árvores que se desenvolveram naturalmente atingem cerca de 30 metros de altura. Já as enxertadas tendem a crescer menos, alcançando 10 metros, o que torna a coleta e o manejo mais fácil e seguro.

Sobre o Parque dos Pinhais

A área de quase 500 hectares foi adquirida pelo Samae e transformada em Reserva Natural em 2016. A compra do espaço integra as ações de preservação da bacia de captação do arroio Marrecas, previstas na Lei das Águas.