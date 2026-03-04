Ruas do centro de Caxias terão bloqueios nesta quinta-feira devido ao Desfile Cênico da Festa da Uva e jogo do Juventude

Nesta quinta-feira (5), o motorista que precisar trafegar pelo centro de Caxias do Sul precisará de atenção aos bloqueios nas ruas próximas da Praça Dante Alighieri e do Estádio Alfredo Jaconi.
Em função do penúltimo Desfile Cênico Musical da Festa Nacional da Uva, marcado para 20h, as intervenções começam a partir das 17h na Sinimbu, entre as ruas Vereador Mario Pezzi e Dr. Montaury. Também serão bloqueadas as ruas transversais, entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Os Dezoito do Forte.
Já nas proximidades do Alfredo Jaconi, que recebe o jogo entre Juventude e Guaporé, válido pela Copa do Brasil, os bloqueios começam a partir das 19h.
Ficam bloqueados os trechos:
- Rua Hércules Galló com a Rua do Guia Lopes
- Rua Alfredo Chaves com a Rua Ernesto Alves
- Rua Marquês do Herval com a Rua Hércules Galló
- Rua Marquês do Herval com a Rua Flores da Cunha
- Rua Marquês do Herval com a Rua Vinte e Cinco de Julho
- Rua Marquês do Herval com a Rua São José
- Rua Marquês do Herval com a Avenida São João.