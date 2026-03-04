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Atenção, motorista
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Ruas do centro de Caxias terão bloqueios nesta quinta-feira devido ao Desfile Cênico da Festa da Uva e jogo do Juventude

Na Sinimbu, bloqueio começa às 17h. Já nas proximidades do Estádio Alfredo Jaconi, às 19h 

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