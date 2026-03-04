Ruas do centro de Caxias terão bloqueios nesta quinta-feira devido ao Desfile Cênico da Festa da Uva e jogo do Juventude

Penúltimo Desfile Cênico Musical da Festa Nacional da Uva está marcado para as 20h desta quinta. Porthus Junior / Agencia RBS

Nesta quinta-feira (5), o motorista que precisar trafegar pelo centro de Caxias do Sul precisará de atenção aos bloqueios nas ruas próximas da Praça Dante Alighieri e do Estádio Alfredo Jaconi.

Em função do penúltimo Desfile Cênico Musical da Festa Nacional da Uva, marcado para 20h, as intervenções começam a partir das 17h na Sinimbu, entre as ruas Vereador Mario Pezzi e Dr. Montaury. Também serão bloqueadas as ruas transversais, entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Os Dezoito do Forte.

Já nas proximidades do Alfredo Jaconi, que recebe o jogo entre Juventude e Guaporé, válido pela Copa do Brasil, os bloqueios começam a partir das 19h.

Ficam bloqueados os trechos: