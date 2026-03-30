RS-444 e RS-448, na Serra, têm pontos de pare e siga para obras de recuperação

De Monte Belo do Sul a Santa Tereza, pela RS-444, sinaleiras automáticas orientam motoristas, que precisam programar o deslocamento. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O andamento das obras de recuperação da RS-444, entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza, e da RS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas, exige alterações de trânsito em ambas as rodovias. Os trechos acumulam danos das chuvas extremas de 2024.

As reformas compreendem a recomposição de aterro e de pavimento, além da realização de contenções e de serviços de drenagem. O investimento total é de cerca de R$ 147 milhões via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), e a ordem de início dos trabalhos foi assinada neste mês.

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a RS-444, de Monte Belo do Sul a Santa Tereza, conta com dois pontos fixos orientados por semáforos em um sentido por vez. Os equipamentos estão entre o km 27,8 e o km 28,2; e entre o km 30,1 e o km 30,7.

Para que maquinários e trabalhadores operem na RS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas, há dois trechos com pare e siga: km 25,6 e km 31,5. De acordo com o Daer, a partir desta segunda-feira (30), a rodovia terá o perímetro do km 28,4 ao km 30,8 conduzido por sinaleira.

Conforme o departamento, as localizações das interdições de trânsito poderão ser alteradas conforme o andamento das obras, que têm previsão de conclusão para o ano que vem.

Programe-se

RS-444, entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza

Pontos fixos com semáforos:

km 27,8 ao km 28,2

km 30,1 ao km 30,7

RS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas

Pontos atuais de pare e siga:

km 25,6

km 31,5

A partir desta segunda-feira, ponto com semáforo:

km 28,4 ao km 30,8