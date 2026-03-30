Geral

Reformas até 2027
Notícia

RS-444 e RS-448, na Serra, têm pontos de pare e siga para obras de recuperação

Trechos entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza, e de Nova Roma do Sul ao Rio das Antas, recebem qualificação de contenções que exigem alterações no trânsito

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS