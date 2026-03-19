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Notícia

Rompimento de adutora do Samae ao lado da UPA Central, em Caxias do Sul, impacta trânsito

Reparos foram finalizados por volta das 19h, com liberação do trânsito na Rua 20 de Setembro 

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS