Rompimento de adutora do Samae ao lado da UPA Central, em Caxias do Sul, impacta trânsito

Uma adutora de água do Samae rompeu na tarde desta quinta-feira (19), na área central de Caxias do Sul. O problema foi registrado por volta das 17h40min. A unidade fica na Rua 20 de Setembro, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. A adutora pertence ao Sistema Maestra e leva água tratada para a Estação Celeste Gobbato.