Restaurante 20Barra9 vai operar no mirante da Cascata do Caracol, em Canela

Restaurante vai ter vista privilegiada da cascata, a cerca de 130m de altura Divulgação / Parque do Caracol

O Parque do Caracol anunciou o restaurante que vai operar no novo mirante construído em frente à Cascata do Caracol, um dos principais pontos turísticos de Canela. A churrascaria 20Barra9 vai assumir a gastronomia do local nesta temporada de inverno, ainda sem data definida para a inauguração.

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Mirante tem parte do chão construída em vidro para oferecer uma vista diferente aos visitantes Divulgação / Parque do Caracol

O restaurante faz parte do grupo Manda Brasa, com operações em Porto Alegre, Atlântida e parceria com o 1835 Carne e Brasa, outro restaurante referência em carnes nobres em Canela, no Kempinski Laje de Pedra. A nova operação na cidade vai ser o primeiro restaurante permanente do grupo fora da capital gaúcha.

— A chegada do 20BARRA9 no Parque do Caracol reforça nosso propósito de se consolidar como um destino de experiências únicas e inesquecíveis, onde o visitante pode aproveitar o dia inteiro em contato com a natureza e com atividades de gastronomia e lazer. É uma proposta com a cara do gaúcho e com o melhor que o churrasco e a carne na brasa têm a oferecer ao turista — afirma Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol.

'Corajoso' é uma opção para experimentar o turismo de aventura e natureza do local Divulgação / Parque do Caracol

O novo mirante, inaugurado em novembro do ano passado, tem parte do chão construída em vidro para que os visitantes possam apreciar a vista da cascata de maneira diferente. Para quem gosta de adrenalina, a parte inferior do mirante tem um atrativo onde o turista pode caminhar - preso a cabos de aço - por uma plataforma suspensa, o que reforça a proposta de turismo de natureza e de aventura no parque.