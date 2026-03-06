Restaurante 20Barra9 vai operar no mirante da Cascata do Caracol, em Canela

O Parque do Caracol anunciou o restaurante que vai operar no novo mirante construído em frente à Cascata do Caracol, um dos principais pontos turísticos de Canela. A churrascaria 20Barra9 vai assumir a gastronomia do local nesta temporada de inverno, ainda sem data definida para a inauguração.
O restaurante faz parte do grupo Manda Brasa, com operações em Porto Alegre, Atlântida e parceria com o 1835 Carne e Brasa, outro restaurante referência em carnes nobres em Canela, no Kempinski Laje de Pedra. A nova operação na cidade vai ser o primeiro restaurante permanente do grupo fora da capital gaúcha.
— A chegada do 20BARRA9 no Parque do Caracol reforça nosso propósito de se consolidar como um destino de experiências únicas e inesquecíveis, onde o visitante pode aproveitar o dia inteiro em contato com a natureza e com atividades de gastronomia e lazer. É uma proposta com a cara do gaúcho e com o melhor que o churrasco e a carne na brasa têm a oferecer ao turista — afirma Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol.
O novo mirante, inaugurado em novembro do ano passado, tem parte do chão construída em vidro para que os visitantes possam apreciar a vista da cascata de maneira diferente. Para quem gosta de adrenalina, a parte inferior do mirante tem um atrativo onde o turista pode caminhar - preso a cabos de aço - por uma plataforma suspensa, o que reforça a proposta de turismo de natureza e de aventura no parque.
O cardápio do 20BARRA9 seguirá a linha das outras unidades da marca, com cortes como o entrecôte lote9, o vazio lote9, e uma grande variedade de vinhos selecionados e drinks autorais para consumir no local ou ao longo do passeio pelo parque.