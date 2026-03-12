Rede de saúde de Caxias do Sul fará mutirão para aplicação de contraceptivos Implanon no dia 21 de março

Implante subdérmico tem validade de até três anos no organismo. Divulgação / Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde fornecerá 876 contraceptivos Implanon à rede de saúde de Caxias do Sul. A aplicação será destinada às mulheres de 14 a 49 anos, conforme nova regulamentação do Governo Federal.

No sábado (21), das 10h às 14h, ocorre o Mutirão do Implanon na UBS Cinquentenário. Para essa ação, serão chamadas mulheres que estão nas listas de espera. A expectativa é atender 114 usuárias. Atualmente, conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a lista de espera está em 660 mulheres.

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O dispositivo já era fornecido pela rede municipal, mas comprado pela SMS. O lote de 876 unidades enviado pelo Ministério da Saúde não gera custos ao município.

O que é o Implanon?

O implante subdérmico Implanon atua no organismo por até três anos, sem necessidade de intervenções durante esse período. Após o prazo, o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo implante pode ser inserido imediatamente.

A inserção e a retirada do dispositivo devem ser realizadas por médicos e enfermeiros qualificados. Por esse motivo, o Ministério da Saúde determinou que a oferta do contraceptivo no SUS fosse acompanhada de estratégias de formação teórica e prática desses profissionais. A fertilidade é retomada rapidamente após a remoção.

Além do Implanon, atualmente, o SUS também oferece outros métodos contraceptivos, sendo eles: