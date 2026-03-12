Geral

Saúde da mulher
Notícia

Rede de saúde de Caxias do Sul fará mutirão para aplicação de contraceptivos Implanon no dia 21 de março

Ação ocorre após o Ministério da Saúde fornecer 876 contraceptivos para a Secretaria Municipal de Saúde 

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS