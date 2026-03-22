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Rede de água tratada de 33 quilômetros será instalada na 4ª Légua, em Caxias

Investimento de R$ 4 milhões do Samae vai atender a mais de 200 famílias e propriedades rurais que dependem de poços e vertentes

Pedro Zanrosso

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