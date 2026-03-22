Rede de água tratada de 33 quilômetros será instalada na 4ª Légua, em Caxias

Assinatura da ordem de serviço ocorreu em um ato festivo na Capela de São João. Laura Piola / Divulgação

Moradores das comunidades de São Braz, Mirambel, São José e São Vítor da 4ª Légua, no interior de Caxias do Sul, vão passar a ter água tratada e encanada.

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A ordem de início das obras de implantação de 33 quilômetros de redes em 13 estradas da região foi assinada na noite de sábado (21) em um ato festivo na Capela de São João da 4ª Légua.

A iniciativa da prefeitura e do Samae integra o Programa Água Boa e tem investimento de R$ 4 milhões. A nova estrutura vai atender a mais de 200 famílias e propriedades rurais que hoje dependem de poços e vertentes.