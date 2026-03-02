Rapel na Catedral? Experiência em descida de 40 metros pode se tornar atração permanente em Caxias do Sul 

Taiane Bartz, instrutorae fotógrafa da equipe, em evento teste no dia 14 de fevereiro. Paulo Pasa / Divulgação

Já imaginou subir no campanário da Catedral Diocesana, ver o centro de Caxias do Sul lá do alto e ainda ter a experiência radical de descer a estrutura de rapel? É a proposta do fotógrafo e praticante da modalidade Paulo Pasa, que quer tornar a atividade permanente no município.

A descida é feita de 40 metros de altura. O campanário tem 60 metros, mas a escolha pela descida de 40 metros foi por questões de viabilidade técnica, de acordo com Pasa.

— É para ser uma atividade permanente. Foi uma parceria firmada com exclusividade para nossa equipe, com o padre Volnei (Vanassi), da Catedral. A ideia surgiu no fim do ano passado, quando eu e minha companheira descemos a torre de Papai e Mamãe Noel. A montagem é feita com cordas de rapel em uma ancoragem pré-planejada e adequada — explica o idealizador do projeto.

A ancoragem na torre foi aferida por um engenheiro e, conforme o organizador, o procedimento de segurança segue as normativas do NBR: ABNT NBR 15502, NBR 15595, NBR 21101 (todas relacionadas ao turismo vertical de aventura). Os participantes contam com "seguro aventura", contratado pela equipe.

Ao chegar no local o participante é equipado e instruído pela equipe e, após, já em linha de segurança (um sistema de proteção contra quedas utilizado em trabalhos em altura, por exemplo) é conduzido ao topo do campanário para descer os 40 metros de rapel.

— É uma nova opção de turismo de aventura para a cidade . No evento teste, muitas pessoas que passavam pelo local já demonstraram interesse em participar — afirma.