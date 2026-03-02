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Aventura no Centro
Notícia

Rapel na Catedral? Experiência em descida de 40 metros pode se tornar atração permanente em Caxias do Sul 

Próxima edição será nos dias 14 e 15 de março e custa R$ 108

Gabriela Alves

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