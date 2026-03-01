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Quem é a nonna que estreia no desfile da Festa da Uva aos 87 anos trançando palha de trigo em carro alegórico

De Galópolis, Terezinha Dall’Agnol é um dos destaques do corso que traz diferentes habilidades desenvolvidas pelos imigrantes italianos; a dela é fabricar cestas e chapéus 

Pedro Zanrosso

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