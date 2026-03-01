Quem é a nonna que estreia no desfile da Festa da Uva aos 87 anos trançando palha de trigo em carro alegórico

Terezinha Dall'Agnol desfila na Sinimbu, em Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

“Tenho o meu chapéu de palha porque o de pelo não posso ter, o de pelo custa dinheiro e o de palha posso fazer”

O verso é de Nestor Dall’Agnol, 87 anos, recitado enquanto a esposa Terezinha Gaglietti Dall'agnol cria as tranças da palha do trigo, a dressa, antes delas se tornarem cestas e chapéus. A habilidade vem de criança, ensinada pelos pais no distrito de Santa Lúcia do Piaí e colocada em prática nos dias de chuva, quando o clima não permitia o trabalho na colônia.

— Na época não tinha o porquê comprar se a gente podia fazer — resume.

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Teresinha tem demonstrado a técnica em cima de um carro alegórico no desfile da Festa da Uva, que ocorre sempre às quintas e aos domingos na Rua Sinimbu, no centro de Caxias do Sul.

Nonna de 14 netos, nove bisnetos e um trineto, a moradora de Galópolis aparece com trajes típicos, sentada em uma cadeira confortável e com os pés escorados. A técnica é tão apurada que as mãos não param em nenhum momento de trabalhar enquanto a artesã acena com os olhos para o público:

— Nunca tinha ido nem assistir ao desfile, fiquei feliz da vida. A organização me cuida tão bem, o motorista (do carro alegórico) sempre avisa quando vai frear e eu me seguro firme. Eu fico trabalhando e olhando, mando beijo e abano.

Transformar palha de trigo em chapéus e pequenas cestas é mais uma das habilidades e técnicas dos imigrantes italianos que, na falta de recursos, utilizavam a natureza para se manter. No caso de Teresinha, neta dos primeiros a chegarem no Estado, a fabricação dos artigos foi também uma forma de sustento e, na década de 1960, muito do que abastecia a cozinha foi comprado com o que era arrecadado da venda dos chapéus.

— Eu vendia para as freiras de Santa Lúcia do Piaí, elas iam para roça e me pediam. Não dava conta de fazer e depois então ensinei meus filhos que começaram a me ajudar. Comprei muito açúcar e café com o dinheiro que ganhei.

Para trançar a palha é preciso escolher o trigo certo e, antes de começar, segundo Terezinha, é bom umedecer a matéria prima. A trança mais comum é feita com quatro palhas, mas outra, mais elaborada, é feita com sete palhas e dá o detalhe do chapéu feminino, como um bordado costurado ao redor das abas.

— É o trigo que vem bem alto, precisa ter a palha comprida que a gente guardava depois de colher. O princípio de tudo é fazer a trança, depois a gente molda o que quiser. Minha mãe costurava a trança na outra com uma máquina manual, hoje uso a máquina de costura automática — explica.

Sob a direção artística de Fábio Cuelli, os desfiles cênicos deste ano retratam a imigração italiana na Serra gaúcha e celebram os 95 anos da Festa da Uva.

As alas retratam um filó, composto por moradores de distritos e comunidades do interior. Alegorias e figurinos fazem alusão à produção típica de cada comunidade, como os ovos em Ana Rech, o milho em Fazenda Souza, a massa em Forqueta e os doces em Galópolis.

O próximo corso alegórico ocorre no domingo (1º) às 16h na Rua Sinimbu, entre as ruas Alfredo Chaves e Dr. Montaury, com concentração a partir da Rua Vereador Mário Pezzi. Uva e água são distribuídas para o público.