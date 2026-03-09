Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-470, em Nova Prata

Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na BR-470, em Nova Prata, na noite deste domingo (8). A colisão aconteceu por volta das 22h30min e envolveu dois carros próximo do acesso ao município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são homens, sendo três passageiros de um VW Gol e o outro ocupante de um VW Fox. Os quatro foram socorridos e encaminhados para o hospital.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Brigada Militar (BM) auxiliaram na sinalização da rodovia e no controle do tráfego durante o atendimento.