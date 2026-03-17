Quais são as alternativas de trânsito durante a construção do novo viaduto da RS-122 no bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias

Bloqueio do trânsito no viaduto está programado para iniciar no dia 6 de abril. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Prevista para iniciar nesta quarta-feira(18), a construção de um novo viaduto na RS-122 em Caxias do Sul vai impactar o trânsito na região por, pelo menos, oito meses. Com investimento de R$ 13 milhões, o viaduto terá pista dupla em cada um dos sentidos e altura livre de 5,5 metros. A previsão de entrega é outubro deste ano.

As localidades mais afetadas são os bairros Nossa Senhora da Saúde e Pioneiro, além das linhas 30 e 40. A primeira etapa da obra vai bloquear, já nesta quarta, a alça de acesso à RS-122 via Rua Ludovico Cavinatto no sentido Serra-Litoral. Quem transita a partir dos pavilhões da Festa da Uva será obrigado a desviar pelas ruas Abramo João Mazzochi e, depois, Vitório Fabris. O acesso à rodovia passa a ser no trevo do antigo Quartel de Bombeiros da Zona Norte, já no bairro Pôr do Sol. Até então permitido, o estacionamento nessas ruas já está proibido para dar mais espaço ao trânsito de veículos pesados.

Essa dinâmica deve se manter até 6 de abril, quando o viaduto será fechado e o trânsito passará a ter novas alterações para entrada e saída do bairro Nossa Senhora da Saúde. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) sugeriu uma alternativa à Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), além do trevo da Linha 40 via RS-122 (no caminho para Flores da Cunha), que se tornará o acesso principal ao bairro com o fechamento do viaduto.

A alternativa para o Nossa Senhora da Saúde, segundo o secretário adjunto Alfonso Willenbring Junior, será utilizar os fundos do Loteamento Moinhos de Vento. A ligação com a RS-122, para sair e principalmente entrar do bairro, poderá ser feita pela Avenida João Quinto Toigo, que será asfaltada pela prefeitura nos próximos dias.

Avenida João Quinto Toigo liga o Loteamento Moinhos de Vento à RS-122 e será asfaltada pela prefeitura. Porthus Junior / Agencia RBS

— Temos um acesso à esquerda pela RS-122 no sentido a Flores da Cunha que não é permitida a conversão. Neste ponto sugerimos dividir a demanda com o trevo da Linha 40. A pista dupla para subida permite que uma delas seja canalizada, permitindo um refúgio central e assim a conversão à esquerda (para entrada no loteamento). Claro que teremos que analisar essa possibilidade, porque é muito movimento nos dois sentidos — explicou.

Para sair do bairro, ainda será possível seguir pela Rua Ludovico Cavinatto e acessar a RS-122 pela alça à direita. Para seguir em direção aos pavilhões, é possível fazer o retorno no trevo em frente à Brasdiesel.