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Quais são as alternativas de trânsito durante a construção do novo viaduto da RS-122 no bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias

Alteração de parte do fluxo tem início nesta quarta-feira(18) com o fechamento da alça de acesso à Rota do Sol no sentido Serra-Litoral

Pedro Zanrosso

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