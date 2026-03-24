Publicado edital para construção da Policlínica de Caxias do Sul

A estrutura da policlínica atuará de forma ampla, realizando consultas, exames e procedimentos cirúrgicos nos pacientes. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

O edital de licitação para a construção da Policlínica de Caxias do Sul foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta terça-feira (24). No documento, constam os termos, os requisitos que as empresas terão que atender e o cronograma de execução. A prefeitura estima que as propostas sejam abertas no dia 20 de maio.

A Policlínica, referência em atendimento especializado à população, integra o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. O investimento total previsto é de quase R$ 28 milhões, sendo aproximadamente R$ 17 milhões do Ministério da Saúde e cerca de R$ 11 milhões de contrapartida do município.

Conforme a prefeitura, ao contrário de licitações tradicionais, a escolha da empresa responsável não será baseada apenas no menor valor. O critério adotado será o de técnica e preço, priorizando empresas com maior capacidade técnica e qualidade na execução da obra. A policlínica, que é a primeira da cidade, ficará nas proximidades do bairro Sanvitto, na região sul.

A prefeitura e o Ministério da Saúde assinaram no dia 3 de outubro de 2025 o termo de compromisso para a construção. O prazo para lançamento da licitação era no máximo até 31 de março, mas acabou sendo antecipado para esta terça.

O que é uma policlínica e como funcionará

A estrutura em Caxias do Sul foi contemplada pelo Novo PAC Seleções 2025 do governo federal e funciona como uma intermediária entre o hospital e a UPA, atendendo necessidades básicas. Serão oferecidos consultas, exames e procedimentos cirúrgicos aos pacientes.

Para ser atendido no espaço, primeiro o paciente precisará passar pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. Após, a UBS irá inserir o pedido de consulta no sistema e o paciente será encaminhado para a policlínica.

No espaço, o paciente terá o diagnóstico, inclusive de média e alta complexidade. O espaço terá laboratório, raio X, ecografia, tomografia e ressonância magnética.