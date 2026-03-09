Projeto busca revitalizar Estação Ferroviária histórica no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul

Projeto prevê a revitalização do prédio. Na imagem, uma projeção de como a estrutura deve ficar após o processo. Conceitoh Filmes / Divulgação

Marco histórico para Caxias do Sul, a Estação Ferroviária do bairro Desvio Rizzo poderá ser revitalizada a partir de um projeto inscrito na Lei Federal de Incentivo a Cultura — Rouanet. A proposta partiu de Luciano Silva, idealizador do projeto, e da produtora cultural Adriana Tolardo. A captação de recursos, orçado em cerca de R$ 665 mil, foi autorizada no dia 1º de março.

Conforme Luciano, o projeto contemplará a revitalização total do prédio, que, depois pode funcionar como museu ou espaço de convivência. Silva pretende se reunir com o prefeito Adiló Didomenico para apresentar o projeto nos próximos dias.

Leia Mais Com mais de 140 toneladas da fruta distribuídas, 35ª Festa Nacional da Uva se encerra em Caxias do Sul

O prédio foi tombado ao acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2007, em um pacote que incorporou o patrimônio ferroviário. Há um termo de compromisso assinado pela União, por meio do Iphan, e pelo município, em 2011 com o objetivo de preservar a linha férrea e o patrimônio ferroviário na cidade.

A inspiração para a restauração da Estação Ferroviária veio das memórias de infância de Silva, que lembra de brincar na região quando criança, enquanto visitava o tio, que morava próximo do local e trabalhava na Estação.

Atualmente, Estação Ferroviária do Desvio Rizzo está em ruínas. Neimar de Cesero / Agencia RBS

— No ano passado, fui dar uma volta e vi que o (acesso ao bairro) Desvio Rizzo estava todo em obras e aquele prédio lá, caindo aos pedaços. Eu conversei com o encarregado da obra e ele me falou que ali não iam mexer — conta.

Conforme Silva, boa parte da estrutura está preservada, o que pode facilitar o processo de revitalização. As paredes são originais de 1938. Segundo o idealizador do projeto, o último trem saiu da Estação em 1985.

— São 40 anos desde que o último trem saiu, e depois ficou abandonado. Pelo que eu vi, o assoalho era de madeira, então mantém-se a estrutura arquitetônica, e não seria difícil fazer (a restauração) — projeta.

A proposta prevê a recuperação arquitetônica do edifício, respeitando as características históricas e construtivas originais e também a revitalização do entorno.

Como ação complementar, os proponentes do projeto vão produzir um documentário sobre a memória da estação e sua importância para o desenvolvimento ferroviário e social da região. Neste material, serão ouvidos moradores da região.

— O projeto tem duas partes. A primeira seria fazer uma pesquisa sobre como eram as janelas, aberturas, assoalho, teto... Então, a gente faz essa pesquisa e vai fazer um documentário. Como eu morei na região, conheço bastante gente para entrevistar e ouvir as lembranças deles — afirma Silva.

O projeto inclui ainda o programa Domingo na Estação, com atividades culturais e feira de artesanato e gastronomia, além do programa educativo Estação de Memória, com visitas orientadas para professores e alunos da rede de ensino, abordando a história da ferrovia e a preservação do patrimônio cultural.