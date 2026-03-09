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Projeto busca revitalizar Estação Ferroviária histórica no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul

Projeto prevê restauração do prédio tombado ao acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com orçamento de R$ 665 mil via Lei Federal de Incentivo à Cultura

Gabriela Alves

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