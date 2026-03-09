Programação da Páscoa em Caxias do Sul inicia nesta terça com caça de ovos virtual e atrações gratuitas na Praça Dante

Praça Dante vai sediar a maior parte da programação. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A abertura da 3ª Páscoa em Caxias - O Doce Sabor dos Encontros ocorre nesta terça-feira (10), às 18h30min, na Praça Dante Alighieri. A cerimônia contará com a participação do Coro Municipal, show da dupla Tita & Rafa e chegada do Coelho Deodoro. Em caso de chuva, a solenidade e as atrações ocorrem na Casa da Cultura.

A programação segue até 5 de abril na Praça Dante, com várias atrações como a Casa do Coelho, decoração e brinquedos gratuitos para as crianças. Os ingressos para o Carrossel e Trenzinho serão distribuídos diretamente pelos organizadores dos brinquedos, sendo mil por dia. A previsão é de que iniciem as operações na quarta-feira (11).

Já a novidade deste ano é a caça ao ninho virtual. Um aplicativo foi criado pelo Senac Caxias para que os pequenos possam brincar e ganhar prêmios. Quem completar o mapa, ganha um ovo de chocolate da De Cacau. O QR Code estará no material de divulgação do evento e nos pontos determinados do ninho (confira abaixo a relação).

Além disso, nos dias 15 e 29 de março (domingos, às 18h30min) ocorre o desfile de Páscoa Caminho da Doçura, na Av. Júlio, da Dr. Montaury até a Garibaldi, com o túnel de led temático da data.

A tradicional Feira do Peixe Vivo na Praça se integra à programação. Nos dias de feira, o Senac irá promover na praça oficinas de pratos feitos com peixe. Também faz parte da programação as atividades da Semana Santa da Catedral Diocesana.

Confira a programação da Páscoa 2026:

Coelho da Páscoa

Diariamente, de 11 de março a 5 de abril de 2026, das 17h às 20h

Local: Casa do Coelho - Praça Dante Alighieri

Caça ao Ninho

Pelo site do Sindilojas Caxias, de 11 de março a 5 de abril de 2026.

Local: Diversos Pontos da Cidade como:

Largo João Pessoa

Humana Saúde

Prataviera Shopping

Praça Dante Alighieri

Catedral Diocesana

Villagio Caxias

Prefeitura de Caxias

Câmara de Vereadores

Estádio Caxias

Estádio Juventude

DeCacau

Senac

Sesc

Palácio do Comércio

Estação Férrea

Igreja São Pelegrino

Igreja dos Capuchinhos

Jumbinho e Trenzinho

Brinquedos

Para crianças até 12 anos. As pequenas podem ir acompanhadas por um adulto.

Serão distribuídos gratuitamente mil ingressos por dia para os brinquedos. A retirada será diretamente com os operadores.

De 11 de março a 5 de abril de 2026

De terças-feiras a domingo, das 14h às 22h

Local: Praça Dante Alighieri

Feira do Peixe 2026

Datas: 31 de março, 1º e 2 de abril

Horário: das 7h às 18h

Local: Rua Sinimbu em frente à Catedral

Oficina "Preparos para a Sexta-feira Santa" com Chef Matheus Troglio, do SENAC Caxias

Data: A definir

Horário: A definir

Local: Praça Dante Alighieri

Coro Imigrantes de Caxias do Sul

Data: 12 de março - quinta-feira

Horário: 19h

Local: Av Julio de Castilhos

Desfile de Páscoa “Caminho da Doçura”, com Claque Produções

Data: 15 e 29 de março

Horário: 18h30

Local: Av. Julio de Castilhos, da Rua Dr. Montaury até a Rua Garibaldi

Coro Expressões da Serra

Data: 19 de março - quinta-feira

Horário: 19h

Local: Av Julio de Castilhos

Cortejo de Páscoa com Cia. Garagem de Teatro

Data: 21 de março - sábado

Horário: 10h30

Local: Av. Julio de Castilhos

Coral Maturidade Ativa Sesc: “Vozes do Tempo: Especial de Páscoa”

Datas: 23 de março - segunda-feira

Horário: 14h

Local: Av. Júlio de Castilhos

Quarteto de Metais da Orquestra Municipal de Sopros

Data: 24 de março - terça-feira

Horário: 19h

Local: Av Julio de Castilhos

Coro Anima & Cuore

Data: 26 de março - quinta-feira

Horário: 19h

Local: Av Julio de Castilhos

Espetáculo teatral infantil “Bom pra cachorro - O Circo-Theatro do Abelardo (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 14h

Local: Sesc Caxias do Sul

Espetáculo infantil “Alladin” (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 15h

Local: Praça Dante Alighieri

Contação de histórias “Alfredo em um sonho todo azul”

Data: 28 de março - sábado

Horário: 14h30

Local: Praça Dante Alighieri

Performance literária “Cartas ao tempo escritas por ninguém” (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 15h30

Local: Praça Dante Alighieri

“Intervenção Sensorial” Intervenção de artes visuais, com ALi (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 16h

Local: Praça Dante Alighieri

Espetáculo musical “Daii – Do Outro Lado do Medo” (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 17h30

Local: Clube Gaúcho

Espetáculo musical Os Afrosambas (RS)

Data: 28 de março - sábado

Horário: 19h30

Local: Clube Gaúcho

Coral Maturidade Ativa Sesc: “Vozes do Tempo: Especial de Páscoa”

Datas: 30 de março - segunda-feira

Horário: 14h

Local: Av. Júlio de Castilhos

Cinema Cine Sesc - Cinema ao Ar Livre para famílias

“Temos pão caseiro” (PR)

Cinema ao ar livre

Data: 31 de março - terça-feira

Horário: 19h30

Local: Praça Dante Alighieri

Grupo de Câmara da Orquestra Municipal de Sopros

Data: 1º de abril - quarta-feira

Horário: 19h

Local: Praça Dante Alighieri

Grupo Vozes de Montenegro

Data: 2 de abril - quinta-feira

Horário: 19h

Local: Av. Julio de Castilhos

Aventura de Páscoa com UEBA Produtos Notáveis

Data: 4 de abril - sábado

Horário: 16h

Local: Praça Dante Alighieri

Programação Semana Santa 2026 - Catedral Diocesana

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor

Data: 29 de março

Horário: Missas às 9, 11 e 19h

Local: na Catedral

Quinta-feira Santa: Ceia do Senhor/Lava Pés

Data: 2 de abril

Horário: Missa às 20h

Local: na Catedral

Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo

Data: 3 de abril

9h: Via Sacra , na Catedral

14h: Celebração da Paixão do Senhor , na Catedral

15h- Procissão com o Cristo Morto e o encontro com a Procissão com N. Sra. das Dores, vinda da Paróquia de Lourdes , nas ruas da cidade, com retorno à Catedral.

Sábado Santo - Vigília Pascal

Data: 4 de abril

19h: Missa/Vigília Pascal, na Catedral

Domingo da Páscoa

Data: 5 de abril

Missas: 9h, 11h e 19h, na Catedral