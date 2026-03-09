Programação da Páscoa em Caxias do Sul inicia nesta terça com caça de ovos virtual e atrações gratuitas na Praça Dante

A abertura da 3ª Páscoa em Caxias - O Doce Sabor dos Encontros ocorre nesta terça-feira (10), às 18h30min, na Praça Dante Alighieri. A cerimônia contará com a participação do Coro Municipal, show da dupla Tita & Rafa e chegada do Coelho Deodoro. Em caso de chuva, a solenidade e as atrações ocorrem na Casa da Cultura.
A programação segue até 5 de abril na Praça Dante, com várias atrações como a Casa do Coelho, decoração e brinquedos gratuitos para as crianças. Os ingressos para o Carrossel e Trenzinho serão distribuídos diretamente pelos organizadores dos brinquedos, sendo mil por dia. A previsão é de que iniciem as operações na quarta-feira (11).
Já a novidade deste ano é a caça ao ninho virtual. Um aplicativo foi criado pelo Senac Caxias para que os pequenos possam brincar e ganhar prêmios. Quem completar o mapa, ganha um ovo de chocolate da De Cacau. O QR Code estará no material de divulgação do evento e nos pontos determinados do ninho (confira abaixo a relação).
Além disso, nos dias 15 e 29 de março (domingos, às 18h30min) ocorre o desfile de Páscoa Caminho da Doçura, na Av. Júlio, da Dr. Montaury até a Garibaldi, com o túnel de led temático da data.
A tradicional Feira do Peixe Vivo na Praça se integra à programação. Nos dias de feira, o Senac irá promover na praça oficinas de pratos feitos com peixe. Também faz parte da programação as atividades da Semana Santa da Catedral Diocesana.
Confira a programação da Páscoa 2026:
Coelho da Páscoa
- Diariamente, de 11 de março a 5 de abril de 2026, das 17h às 20h
- Local: Casa do Coelho - Praça Dante Alighieri
Caça ao Ninho
Pelo site do Sindilojas Caxias, de 11 de março a 5 de abril de 2026.
Local: Diversos Pontos da Cidade como:
- Largo João Pessoa
- Humana Saúde
- Prataviera Shopping
- Praça Dante Alighieri
- Catedral Diocesana
- Villagio Caxias
- Prefeitura de Caxias
- Câmara de Vereadores
- Estádio Caxias
- Estádio Juventude
- DeCacau
- Senac
- Sesc
- Palácio do Comércio
- Estação Férrea
- Igreja São Pelegrino
- Igreja dos Capuchinhos
- Jumbinho e Trenzinho
Brinquedos
- Para crianças até 12 anos. As pequenas podem ir acompanhadas por um adulto.
- Serão distribuídos gratuitamente mil ingressos por dia para os brinquedos. A retirada será diretamente com os operadores.
- De 11 de março a 5 de abril de 2026
- De terças-feiras a domingo, das 14h às 22h
- Local: Praça Dante Alighieri
Feira do Peixe 2026
- Datas: 31 de março, 1º e 2 de abril
- Horário: das 7h às 18h
- Local: Rua Sinimbu em frente à Catedral
Oficina "Preparos para a Sexta-feira Santa" com Chef Matheus Troglio, do SENAC Caxias
- Data: A definir
- Horário: A definir
- Local: Praça Dante Alighieri
Coro Imigrantes de Caxias do Sul
- Data: 12 de março - quinta-feira
- Horário: 19h
- Local: Av Julio de Castilhos
Desfile de Páscoa “Caminho da Doçura”, com Claque Produções
- Data: 15 e 29 de março
- Horário: 18h30
- Local: Av. Julio de Castilhos, da Rua Dr. Montaury até a Rua Garibaldi
Coro Expressões da Serra
- Data: 19 de março - quinta-feira
- Horário: 19h
- Local: Av Julio de Castilhos
Cortejo de Páscoa com Cia. Garagem de Teatro
- Data: 21 de março - sábado
- Horário: 10h30
- Local: Av. Julio de Castilhos
Coral Maturidade Ativa Sesc: “Vozes do Tempo: Especial de Páscoa”
- Datas: 23 de março - segunda-feira
- Horário: 14h
- Local: Av. Júlio de Castilhos
Quarteto de Metais da Orquestra Municipal de Sopros
- Data: 24 de março - terça-feira
- Horário: 19h
- Local: Av Julio de Castilhos
Coro Anima & Cuore
- Data: 26 de março - quinta-feira
- Horário: 19h
- Local: Av Julio de Castilhos
Espetáculo teatral infantil “Bom pra cachorro - O Circo-Theatro do Abelardo (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 14h
- Local: Sesc Caxias do Sul
Espetáculo infantil “Alladin” (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 15h
- Local: Praça Dante Alighieri
Contação de histórias “Alfredo em um sonho todo azul”
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 14h30
- Local: Praça Dante Alighieri
Performance literária “Cartas ao tempo escritas por ninguém” (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 15h30
- Local: Praça Dante Alighieri
“Intervenção Sensorial” Intervenção de artes visuais, com ALi (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 16h
- Local: Praça Dante Alighieri
Espetáculo musical “Daii – Do Outro Lado do Medo” (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 17h30
- Local: Clube Gaúcho
Espetáculo musical Os Afrosambas (RS)
- Data: 28 de março - sábado
- Horário: 19h30
- Local: Clube Gaúcho
Coral Maturidade Ativa Sesc: “Vozes do Tempo: Especial de Páscoa”
- Datas: 30 de março - segunda-feira
- Horário: 14h
- Local: Av. Júlio de Castilhos
Cinema Cine Sesc - Cinema ao Ar Livre para famílias
- “Temos pão caseiro” (PR)
- Cinema ao ar livre
- Data: 31 de março - terça-feira
- Horário: 19h30
- Local: Praça Dante Alighieri
Grupo de Câmara da Orquestra Municipal de Sopros
- Data: 1º de abril - quarta-feira
- Horário: 19h
- Local: Praça Dante Alighieri
Grupo Vozes de Montenegro
- Data: 2 de abril - quinta-feira
- Horário: 19h
- Local: Av. Julio de Castilhos
Aventura de Páscoa com UEBA Produtos Notáveis
- Data: 4 de abril - sábado
- Horário: 16h
- Local: Praça Dante Alighieri
Programação Semana Santa 2026 - Catedral Diocesana
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
- Data: 29 de março
- Horário: Missas às 9, 11 e 19h
- Local: na Catedral
Quinta-feira Santa: Ceia do Senhor/Lava Pés
- Data: 2 de abril
- Horário: Missa às 20h
- Local: na Catedral
Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo
- Data: 3 de abril
- 9h: Via Sacra , na Catedral
- 14h: Celebração da Paixão do Senhor , na Catedral
- 15h- Procissão com o Cristo Morto e o encontro com a Procissão com N. Sra. das Dores, vinda da Paróquia de Lourdes , nas ruas da cidade, com retorno à Catedral.
Sábado Santo - Vigília Pascal
- Data: 4 de abril
- 19h: Missa/Vigília Pascal, na Catedral
Domingo da Páscoa
- Data: 5 de abril
- Missas: 9h, 11h e 19h, na Catedral
A Páscoa é uma realização da Prefeitura de Caxias, com patrocínio da Sicredi Pioneira, Humana Saúde, Farmácias São João e Banrisul, com apoio da De Cacau, Sindigêneros, Sindilojas, Caxias Convention e Visitors Bureau, SESC, SENAC e UCS.