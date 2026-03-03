Procissão luminosa reúne mais de quatro mil fiéis e abre a 148ª Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves

A procissão luminosa que abriu oficialmente a 148ª Festa de Santo Antônio reuniu mais de quatro mil pessoas na noite desta segunda-feira (2), no centro de Bento Gonçalves. O trajeto de cerca de 600 metros teve início na Rua Marechal Floriano, esquina com a Rua Estefânia Pasquali, e seguiu até o Santuário Diocesano de Santo Antônio.

Coordenado pelos festeiros, o ato foi aberto com oração conduzida pelo pároco, padre Volmir Comparin. A mobilização contou com a presença de famílias da catequese da paróquia, além de estudantes e representantes de escolas católicas do município.

Com o lema Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos, a festa deste ano propõe reflexões sobre fraternidade e moradia, em sintonia com a Campanha da Fraternidade de 2026. Durante o percurso foram realizadas encenações e momentos de oração voltados à realidade de milhões de famílias que vivem em condições precárias de habitação no país. Também houve prece especial pelos agricultores da Serra, que estão em período de safra da uva.

Durante o percurso, foram realizadas encenações e momentos de oração. Felipe Padilha / Divulgação

Jovens do Curso de Liderança Juvenil (CLJ) da Paróquia Santo Antônio apresentaram uma encenação inspirada no cartaz da Campanha da Fraternidade, incluindo a figura do padroeiro.

A imagem de Santo Antônio foi conduzida em caminhão do Corpo de Bombeiros. Ao final do trajeto, em frente ao Santuário, o pároco acolheu os participantes e concedeu a bênção. Mais de quatro mil pãezinhos foram distribuídos aos fiéis. A noite também marcou o lançamento do projeto Santo Antônio na minha casa, com a entrega de 2,5 mil estampas do padroeiro às famílias, iniciativa que busca incentivar a criação de espaços de oração nos lares.

Segundo padre Comparin, a procissão luminosa representa um momento público de fé que dá início aos festejos do padroeiro, celebrado no município desde 1878.

Programação

Outra frente importante da programação é o calendário de visitas da imagem de Santo Antônio e da comissão de festeiros, que se inicia em 18 de março, no Lar do Ancião, e segue até 23 de maio. Serão 38 visitas a comunidades e paróquias da cidade, entidades e instituições como prefeitura, Apae, Hospital Tacchini, Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves e o Santuário de Caravaggio, em Farroupilha.

A missa com bênção da saúde está prevista para o dia 24 de maio, às 15h. Já a Trezena será celebrada de 31 de maio a 12 de junho, sempre às 18h, no Santuário, com transmissões pelas redes sociais da paróquia. No dia 5 de junho, a missa será celebrada em italiano.