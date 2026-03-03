Geral

Notícia

Procissão luminosa reúne mais de quatro mil fiéis e abre a 148ª Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves

Celebração refletiu sobre fraternidade e moradia e marcou o lançamento de novo projeto pastoral

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS