Primeira edição do "Vacina Caxias" aplica mais de 4,7 mil doses

População fez fila nas UBSs, como no bairro Cruzeiro Gisele Nozari / Divulgação

A primeira edição da ação "Vacina Caxias", realizada neste sábado (28), aplicou mais de 4,7 mil doses nas sete unidades básicas de saúde (UBSs) dos bairros Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê, além do ônibus da Cruz Vermelha, na Praça Dante Alighieri, na área central da cidade. A atividade iniciou às 10h e seguiu até às 16h.

A campanha ofertou cerca de 30 tipos de vacinas. Os números apontam 2.130 imunizações contra a gripe (Influenza) em UBSs e 860 aplicações na praça Dante Alighieri, totalizando 2.990 doses. As vacinas de rotina nas UBSs contabilizaram 1.294 e, na Praça, 105, somando 1.399. Já contra a Covid foram realizadas 134 aplicações em UBSs e 180 na unidade móvel da Cruz Vermelha, totalizando 314 vacinas.

Campanha "Vacina Caxias"