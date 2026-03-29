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Primeira edição do "Vacina Caxias" aplica mais de 4,7 mil doses

A ação ocorreu neste sábado (28) em sete unidades básicas de saúde (UBS) e na praça Dante Alighieri. Foram ofertados cerca de 30 tipos de vacinas

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