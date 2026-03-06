Prefeituras de Veranópolis e Vila Flores notificam Corsan por falhas no abastecimento de água

As prefeituras de Veranópolis e Vila Flores notificaram a Aegea / Corsan, companhia responsável pelo abastecimento de água nas cidades, devido a falhas no serviço. Uma nota conjunta das administrações foi publicada na tarde desta sexta-feira (6).

Segundo o documento, o manancial que abastece os municípios, o Arroio Retiro, não se encontra em nível crítico. Dessa forma, as prefeituras questionam as interrupções no abastecimento que ocorreram nas últimas semanas.

Leia Mais Ligação de Nova Prata com André da Rocha pela BR-470 ganhará nova ponte

Na nota conjunta, as administrações sugerem que a falha no abastecimento é reflexo da "demora em manutenções, falta de ações preventivas e à ausência de geradores de energia na estrutura de captação de água, o que provoca a paralisação do sistema sempre que há queda de energia".

As prefeituras também solicitaram que a companhia apresente, em 10 dias, um plano de ação, com medidas imediatas e soluções técnicas para regularizar e manter o abastecimento.

Em nota, a Aegea / Corsan informou que as interrupções "foram ocorrências pontuais e não refletem a operação regular do sistema nas duas cidades".

Segundo a companhia, na última terça-feira (3), um acidente de trânsito causou a falta de energia na área de captação. "Assim que a eletricidade foi restabelecida, a estação de tratamento voltou a operar normalmente, e o abastecimento foi recuperado gradualmente na quarta-feira, à medida que os reservatórios alcançaram o volume ideal de armazenamento".

Na sexta-feira, ocorreu a queima de um equipamento na estrutura de captação, o que voltou a afetar a distribuição de água. Segundo a companhia, a normalização ocorre de forma gradativa.

A companhia informou que "já foram iniciadas melhorias na estrutura de captação de água localizada no Arroio Retiro".

Falhas no abastecimento se repetem em cidades da região

Problemas de falta de água também foram registrados em Flores da Cunha e Vacaria. A prefeitura de Flores da Cunha multou a companhia em R$ 20 mil, além de cobrar da Aegea / Corsan um cronograma de investimentos.