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Para cães e gatos 
Notícia

Prefeitura oficializa concessão de Castramóvel para FSG; atendimentos aos animais começam em dois meses 

Instituição irá realizar cerca de 18 castrações mensais em cães e gatos encaminhados por ONGs. Nos cinco anos de concessão, serão 1,1 mil operações de esterilização de animais. Contrato pode ser estendido por até 10 anos 

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS