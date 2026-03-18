Prefeitura oficializa concessão de Castramóvel para FSG; atendimentos aos animais começam em dois meses 

Cerca de três anos após ter sido comprado, veículo passará a ser usado por Centro Universitário FSG. Semma / Divulgação

O Centro Universitário FSG irá operar o Castramóvel pertencente à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Caxias do Sul. A instituição foi a vencedora do leilão de concessão, sendo a única inscrita. O resultado foi compartilhado pela administração nesta quarta-feira (18).

A proposta da FSG é fazer 1,1 mil castrações gratuitas de cães e gatos em cinco anos, período do contrato entre a instituição e a prefeitura. Serão cerca de 18 procedimentos mensais.

Conforme o titular da Semmas, Ronaldo Boniatti, a instituição tem prazo de cinco dias para assinar o contrato. Após, a FSG terá 60 dias para fazer as adequações no veículo para iniciar os atendimentos aos animais.

— Dentro dos próximos dois meses, praticamente dois meses e meio, eles devem começar as castrações gratuitas — explica.

Segundo o contrato, os procedimentos serão voltados para animais encaminhados por ONGs que atuam na cidade. A FSG também deverá prestar contas, elaborar relatórios e cumprir normas de transparência e proteção de dados. A concessão da unidade de castração móvel poderá ser prorrogada por mais cinco anos.

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Três anos sem operações

Adquirido em 2023, o Castramóvel recebeu investimento de R$ 196 mil, entre emenda parlamentar e aporte da prefeitura. A unidade estava sem uso desde que foi comprada.

Há um ano, em março do ano passado, o equipamento foi alvo de críticas dos vereadores Hiago Morandi (PL) e Daiane Melo (PL), que estiveram na Semmas e publicaram imagens do Castramóvel empoeirado e sujo.

Um chamamento público foi realizado em setembro de 2025, contudo, não houve interessados. ONGs da cidade ligadas à causa animal cogitaram assumir o veículo, mas acabaram desistindo por questões financeiras.