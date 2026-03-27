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Prefeitura de Vacaria prepara ação para buscar rompimento de contrato com a Corsan

Durante a semana, município dos Campos de Cima da Serra aplicou multa de R$ 250 mil na concessionária por desabastecimento generalizado. De acordo com André Luiz Rokoski, episódios frequentes motivaram decisão

Bruno Tomé

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