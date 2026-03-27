Prefeitura de Vacaria prepara ação para buscar rompimento de contrato com a Corsan

A prefeitura de Vacaria tentará romper o contrato com a Aegea/Corsan na Justiça. Nesta sexta-feira (27), o prefeito André Luiz Rokoski confirmou que o município prepara uma ação contra a concessionária por conta de episódios recorrentes de desabastecimento.

O mais recente aconteceu nesta semana após o rompimento de uma rede na segunda-feira (23). Rokoski afirma que toda a cidade ficou sem água e ainda na sexta alguns bairros seguiam sem o abastecimento.

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A intenção do município é entrar com a ação "o mais breve possível". Atualmente, o contrato com a Corsan tem validade até 2062.

— Falta de água desde segunda-feira. Até hoje as pessoas estão reclamando de falta de água. São cinco dias. Trabalhamos durante o ano todo de 2025, colhendo, juntando documentos, materiais, elementos para termos essa possibilidade de entrar com uma ação de quebra de contrato pela empresa não estar cumprindo com o contrato onde diz que tem que levar a água até o consumidor. O fiscal do contrato é o município — destacou o prefeito.

O plano da prefeitura é assumir a gestão caso o pedido seja aceito pela Justiça. Rokoski afirma que a arrecadação com o serviço é de R$ 3 milhões.

Além dos episódios recentes de desabastecimento, a prefeitura alega que há "falta de conhecimento técnico". Rokoski afirma que o rompimento da rede na segunda teria sido causado por uma empresa terceirizada contratada pela concessionária para prestação de um serviço.

Outra situação elencada pela prefeitura é que a rede de ensino do município também quase foi paralisada por conta do desabastecimento. Após alerta do município, a concessionária atendeu as escolas com caminhões-pipa.

Por conta do desabastecimento, a prefeitura notificou a Corsan. A notificação se refere a uma multa de 50 mil valor de referência municipal (VRM), o que corresponde a cerca de R$ 250 mil. Além disso, há possibilidade de aplicação de multa de R$ 25 mil por dia de permanência da situação.

A companhia se manifestou por meio de nota. Confira na íntegra:

"A Corsan informa que ainda não recebeu manifestação oficial do Município de Vacaria sobre o contrato e segue em diálogo com a Prefeitura sobre a operação do sistema e a execução do plano de melhorias já alinhado, com investimentos de quase R$ 7 milhões.