Prefeitura de Vacaria aplica multa de R$ 250 mil na Corsan por desabastecimento generalizado no município

A prefeitura de Vacaria informou, nesta quarta-feira (25), que notificou oficialmente a Aegea/Corsan por um desabastecimento generalizado no município. Segundo o comunicado, o rompimento de uma rede na segunda-feira (23) deixou a cidade inteira sem água. O serviço ainda não foi totalmente normalizado nesta quarta.

A notificação se refere a uma multa de 50 mil valor de referência municipal (VRM), o que corresponde a cerca de R$ 250 mil. Além disso, há possibilidade de aplicação de multa de R$ 25 mil por dia de permanência da situação.

Conforme a notificação, a concessionária descumpriu a legislação municipal que exige que, em caso de interrupção superior a 24 horas, a empresa disponibilize abastecimento alternativo por meio de caminhões pipa ao maior número de pessoas. O documento, assinado pela procuradoria-geral e pelo Procon de Vacaria, aponta que a solução não foi feita de forma eficaz.

A prefeitura ainda determina a apresentação, em cinco dias, de um plano de ressarcimento aos consumidores desabastecidos no período. A intenção é de que o valor recolhido com as multas seja revertidos em aquisição de caixas d’água para população.

— Água é serviço essencial, e a empresa tem obrigação legal de garantir alternativas quando falha na prestação — diz o prefeito André Luiz Rokoski

Ainda conforme a prefeitura, o Procon contabilizou cerca de 1 mil reclamações nos últimos dias. O desgaste na relação da Corsan e a prefeitura de Vacaria não é novidade. Em fevereiro, a prefeitura decidiu mover um processo contra a companhia após identificar a presença de coliformes totais em cinco pontos da cidade.

Moradora do bairro Imperial, a metalúrgica Quételi Paganella Testolin, 36 anos, ficou três dias sem o abastecimento de água. A normalização na casa dela ocorreu na noite de terça (24).

— A falta de água desestrutura uma família, desestrutura a dona de casa. A gente chega em casa cansada, pronta para fazer uma janta, fazer um café, tomar banho, lavar uma roupa e não tem o básico — desabafa.

O que diz a Corsan

Em nota, a Corsan informou que mantém, nesta quarta-feira (25), seis caminhões-pipa auxiliando no abastecimento de água em Vacaria, "com foco no enchimento dos reservatórios que atendem as partes mais altas da cidade".

Segundo a companhia, "o abastecimento está em recuperação desde a noite de terça-feira, 24, quando foi concluído o conserto de uma das principais adutoras de água tratada do município, rompida acidentalmente na Rua Presidente Kennedy".

A Corsan informa ainda que não recebeu notificação formal do Procon e que "assim que isso ocorrer, a demanda será analisada e respondida nos canais competentes, dentro do prazo estabelecido".