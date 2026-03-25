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Prefeitura de Vacaria aplica multa de R$ 250 mil na Corsan por desabastecimento generalizado no município

Falha no serviço foi provocada pelo rompimento de uma rede, na segunda-feira (23). Segundo o Poder Executivo, abastecimento alternativo por meio de caminhões pipa não foi feito de forma eficaz

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