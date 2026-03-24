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Prefeitura de Farroupilha e UCS firmam parceria para criação do Plano de Saneamento Básico da cidade

O ato de assinatura do contrato ocorreu nesta terça-feira (23) e prevê diagnóstico completo dos serviços de saneamento para as próximas duas décadas

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