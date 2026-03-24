Prefeitura de Farroupilha e UCS firmam parceria para criação do Plano de Saneamento Básico da cidade

Ato de assinatura do contrato ocorreu nesta terça-feira com um representante da UCS Gabriel Gabrielli / Divulgação

A prefeitura de Farroupilha assinou nesta terça-feira (23) um contrato com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), por intermédio do Instituto de Saneamento Ambiental (Isam), para dar início à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para as próximas duas décadas. A medida cumpre as exigências das Leis Federais 11.445/2007 e 14.026/2020.

O plano será realizado por uma equipe multidisciplinar de doutores e especialistas em áreas que vão da Engenharia Civil e Ambiental ao Direito e à Administração. Esse time será responsável por realizar uma auditoria da efetividade de ações anteriores e traçar um diagnóstico atualizado que contemple os quatro eixos fundamentais do saneamento: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e a gestão de resíduos sólidos urbanos.

Leia Mais 34,8 mil doses de vacina contra a gripe serão distribuídas aos municípios da Serra para o início da campanha de imunização

Ao longo de 18 meses, o trabalho seguirá um fluxo estruturado que inclui o uso do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) e o alinhamento com a Agenda 2030 da ONU. No entanto, o pilar central desse cronograma é a participação social. O plano será construído através de entrevistas, reuniões técnicas setoriais e audiências públicas.

Conforme o prefeito Jonas Tomazini, a busca pela universidade foi para elaborarem um plano bem embasado e sem tantas falhas.

— Fomos buscar na UCS o conhecimento científico necessário para que o município não precise mais agir no improviso. Este plano é a garantia de que, independentemente de quem esteja na prefeitura no futuro, as decisões sobre a nossa água e o nosso esgoto serão pautadas por dados, técnica e, acima de tudo, pelo interesse público — destacou o prefeito.