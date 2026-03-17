Prefeitura de Caxias do Sul promove leilão eletrônico de imóveis em abril

Em Caxias do Sul, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Urbanismo, realizará o Leilão Eletrônico nº 058/2026 para a alienação de bens imóveis de propriedade do município, no dia 14 de abril, às 11h.

As áreas disponibilizadas foram previamente desafetadas e têm sua alienação autorizada pela Lei Municipal nº 9.114, de 26 de abril de 2024. O processo ocorre de forma totalmente online. Serão leiloadas áreas institucionais localizadas em diferentes regiões da cidade, com metragens e características variadas.

Os documentos e informações detalhadas sobre os imóveis, bem como as condições de participação, estão disponíveis nos sites oficiais da Cenlic e Pestana Leilões.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3218-6087.

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Confira os lotes:

Lote 1

Composto por dois terrenos somando 741 m², localizados na Rua Ilário Santo Pasquali, com acesso também pelas ruas Riccieri Piccoli, Mário Soldatelli e Avenida Ruben Bento Alves.

Lote 2

Possui área de 4.083,35 m², com frente para a Avenida João Quinto Toigo, nas proximidades da Avenida Dr. Luiz Mezzalira Filho.

Lote 3

Conta com 2.075,55 m² e está situado na Rua José Albino Reuse, próximo à Rua das Gardênias e à faixa de domínio de linha de transmissão de energia elétrica.

Lote 4

É uma das maiores áreas, com 17.986,25 m², localizado na Rua Alfredo Caberlon, com acessos também pelas ruas Osmar Paulo Santi e Alice Cestari Mantovani.

Lote 5

Possui 8.560 m², com frente para a Rua João José Conte, nas proximidades da Rua João Comerlatto.

Lote 6

Tem área de 1.342,91 m² e está localizado na Avenida Triches, próximo à Rua Zoe Maria Horn Iotti.

Lote 7

Conta com 5.189,76 m², situado na esquina das ruas Dr. Emílio Ataliba Finger e Padre Milton Valentin Gasparin.

Lote 8

Possui 8.442,72 m², com frente para a Rua Dr. Idir Brandalise, nas proximidades da Rua Ana Mari Vist Coin.

Lote 9

Tem área de 7.895,82 m², localizado na esquina da Rua Jayme Guilherme Muratore Filho com via codificada.

Lote 10