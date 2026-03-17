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Prefeitura de Caxias do Sul oferece 500 bolsas de estudo para 17 cursos de qualificação profissional

O lançamento ocorreu nesta terça-feira (17) e inscrições começam na sexta-feira (20) 

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