Prefeitura de Caxias do Sul oferece 500 bolsas de estudo para 17 cursos de qualificação profissional

A secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul lançou nesta terça-feira (17) o processo seletivo para mais de 500 bolsas de capacitação profissional, com incentivo de até R$ 1,5 mil para os alunos. A medida é financiada pelo Governo do Estado, por meio do programa RS Qualificação Recomeçar. As inscrições iniciam nesta sexta-feira (20).

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Rio Grande do Sul e tem como objetivo fortalecer a empregabilidade, ampliar oportunidades de qualificação e contribuir para a retomada socioeconômica do Estado.

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Segundo o secretário adjunto do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Silvio Tieppo, serão ofertadas 28 turmas, com a disponibilização de 553 bolsas de estudo, distribuídas em 17 cursos de qualificação profissional. Um dos pré-requisitos é ser maior de 16 anos. A escolaridade será variável, de acordo com o curso escolhido.

O investimento inicial recebido é de R$ 449 mil, além de um incentivo de R$ 750 ou R$ 1,5 mil (conforme carga horária do curso) para cada aluno que concluir com êxito as capacitações.

— Os cursos foram selecionados pelo CMTER (Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda), considerando as demandas do mercado e a necessidade de ampliar a qualificação da mão de obra em diferentes áreas — destacou Tieppo.

Entre as capacitações que serão oferecidas estão: Português para Imigrantes, Mecânica de Revisão Veicular, Leitura e Interpretação de Desenho (LID) e Metrologia, Técnicas de Costura Industrial, Técnicas Básicas de Confeitaria e Técnicas de Serviços de Recepção ao Turista, além de outros cursos voltados à geração de emprego e renda.

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