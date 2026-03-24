Prefeitura de Caxias do Sul convoca taxistas para vistoria obrigatória

A secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul convoca para vistoria obrigatória do serviço todos os permissionários, concessionários e motoristas auxiliares de táxi.
É necessário comparecer na sede da SMTTM, na Rua Moreira César, 1.666, bairro Pio X, no período de 6 a 30 de abril, das 10h às 16h, para apresentar documentos e regularizar eventuais pendências, que serão individualmente apontadas no atendimento presencial.
A documentação exigida precisa ser entregue em formato digital (PDF). Os documentos necessários são:
- Extrato Analítico Previdenciário;
- Certidão Judicial Criminal Negativa de 19 Grau (obter em www.tjrs.jus.br);
- Certidão Judicial de Distribuição Criminal de 29 Grau (www.tjrs.jus.br);
- Certidão Judicial Criminal Negativa da Justiça Federal (www2.trf4.jus.br);
- Certidão Negativa de Débitos Municipais (solicitar no setor competente da Prefeitura);
- Consulta de pontuação da CNH emitida há no máximo 30 dias (ver em www.detran.rs.gov.br);
- Termo de vistoria aprovada nas empresas credenciadas;
- Taxa de Vistoria paga
Os permissionários, concessionários e auxiliares devem respeitar a data de comparecimento estipulada para cada prefixo, cientes de que o descumprimento implicará na adoção das medidas legais cabíveis.
Confira as datas:
- 6 de abril: prefixos de final 1
- 7 de abril: final 2
- 8 de abril: final 3
- 9 de abril: final 4
- 10 de abril: final 5
- 13 de abril: final 6
- 14 de abril: final 7
- 15 de abril: final 8
- 16 de abril: final 9
- 17 de abril: final 0