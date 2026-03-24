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Prefeitura de Caxias do Sul convoca taxistas para vistoria obrigatória

Prazo será de 6 a 30 de abril, com atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, na Rua Moreira César

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