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Prazo para solicitar saque calamidade do FGTS em Flores da Cunha termina na quinta-feira

Localidade de Travessão Alfredo Chaves, no interior da cidade, foi uma das mais atingidas;  o valor máximo para saque é de R$ 6.220

Pablo Ribeiro

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