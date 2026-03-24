Ponte entre distritos de Caxias do Sul será inaugurada neste final de semana

Estrutura passa a oferecer opção de mão dupla para a ligação entre os distritos. Ícaro de Campos / Divulgação

Moradores de Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí, no interior de Caxias do Sul, vão passar a contar com uma nova ligação entre os distritos a partir desde domingo (29).

A ponte que liga as estradas municipais 92 e João Edgar Jung será inaugurada em cerimônia marcada para ocorrer às 11h.

A obra foi concluída pela empresa Caxias Pavimentações e Construções Ltda e substitui a antiga estrutura que frequentemente ficava submersa pelo Rio Piaí.

O investimento é de R$ 3,8 milhões, financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A nova ponte tem cem metros de extensão e teve projeto reformulado pela Secretaria Municipal de Obras, que elevou o nível da estrutura para ampliar capacidade de escoamento e resistência a eventos climáticos extremos.

A estrutura substitui a anterior, que frequentemente ficava submersa pelo Rio Piaí. Ícaro de Campos / Divulgação

Obras foram iniciadas em 2020 e paralisadas no ano seguinte

A travessia teve as obras iniciadas em abril de 2020 e a conclusão era prevista para 2022. Em março de 2021, no entanto, a empresa responsável paralisou os trabalhos alegando aumento expressivo dos custos, em função da crise gerada pela pandemia do coronavírus. Parte dos pilares já estava erguida na época.

Em novembro de 2024, com o projeto já alterado em relação aos anteriores, a empresa Caxias Pavimentações e Construções Ltda venceu a licitação e retomou a execução.