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Ponte entre distritos de Caxias do Sul será inaugurada neste final de semana

Nova estrutura que liga Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí custou R$ 3,8 milhões e foi financiada pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)

Pedro Zanrosso

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