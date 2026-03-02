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Polícia investiga suspeita de descarte irregular e dano ambiental em São Francisco de Paula

Segundo a prefeitura, uma empresa iria instalar no local uma central de tratamento de resíduos da construção civil. Contudo, materiais teriam sido levados para a área antes de a empresa obter a licença. Cerca de cinco toneladas foram encontradas no local

Tamires Piccoli

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