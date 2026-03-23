Polícia busca identificar condutor que fugiu de local de acidente que envolveu vereadora de Caxias do Sul

Caminhonete Pajero em que Estela era passageira se envolveu em uma colisão com um GM Vectra, no km 147 da rodovia, na noite da sexta-feira (20). Guarda Municipal / Divulgação

A Polícia Civil busca identificar o condutor de uma Mitsubishi Pajero que fugiu do local de um acidente na noite de sexta-feira (20) na RS-453 (Rota do Sol), em Caxias do Sul. A colisão também envolveu um Chevrolet Vectra. A vereadora Estela Balardin (PT) era uma das ocupantes da SUV e ficou levemente ferida.

De acordo com informações do delegado Caio Márcio Fernandes, titular da delegacia de Trânsito, a investigação está em fase inicial e a polícia ainda apura os fatos para entender o contexto do acidente. O motorista da Pajero, segundo a polícia, fugiu a pé do local do acidente e, de acordo com a Guarda Municipal, que também atendeu à ocorrência, foi encontrada dentro da SUV 46g de uma substância similar à maconha, divididas em duas porções.

— Vamos apurar a quem pertenciam as porções — afirma o delegado.

Em nota encaminhada após o acidente, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), informou que o acidente aconteceu por volta das 21h30min de sexta, no km 147. A polícia afirma que o Vectra trafegava no sentido Caxias-Litoral, quando teria se deparado com a caminhonete efetuando uma travessia na pista. Na sequência, ocorreu um choque transversal entre os veículos: o Vectra bateu na lateral esquerda da Pajero, que tombou no local.

Além de Estela, o motorista do Vectra, um homem de 35 anos, ficou ferido. Ambos foram socorridos pelo Samu.

Nesta segunda-feira (23), a vereadora afirmou que está bem, em casa, mas com um pouco de dificuldade para caminhar:

— Tenho dificuldade para caminhar devido ao impacto do cinto de segurança, que reforço que salvou minha vida, ou teria sido muito pior. Foram alguns hematomas e estou dolorida, mas graças a Deus estou bem!