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Polícia busca identificar condutor que fugiu de local de acidente que envolveu vereadora de Caxias do Sul

Ele era o condutor de uma Mitsubishi Pajero que colidiu contra um Chevrolet Vectra na noite de sexta-feira, na Rota do Sol. Na SUV também estava a vereadora Estela Balardin, que foi encaminhada à UPA Zona Norte e depois liberada

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