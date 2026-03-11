Plantação com 36 pés de maconha é descoberta em chácara em Nova Roma do Sul 

Pés apreendidos pela polícia, na chácara em que eram cultivados. Comunicação Social do 36º Batalhão de Polícia Militar Farroupilha RS / Divulgação

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (11) após a polícia descobrir uma plantação de maconha, cultivada por ele, em uma chácara. O caso aconteceu na cidade de Nova Roma do Sul.

Os policiais souberam do caso através de uma denúncia. Ao todo, 36 pés de maconha foram apreendidos, bem como quatro potes e uma lata com a droga seca.

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As apreensões aconteceram na casa dele, na área central da cidade, e em uma chácara em que o cultivo irregular era feito. No espaço de plantio, os policiais encontraram estufas usadas para o crescimento dos pés.