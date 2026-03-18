Geral

Contas em dia
Notícia

Pessoas em débito com o Fundo da Casa Popular de Caxias do Sul podem negociar dívidas até junho

De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, a previsão é arrecadar R$ 5 milhões com o Refis do Funcap. Até o momento, 24,5% das pessoas que tem atrasos realizaram o processo de negociação

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS