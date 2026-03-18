Pessoas em débito com o Fundo da Casa Popular de Caxias do Sul podem negociar dívidas até junho

Iniciado em dezembro de 2025, o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Fundo da Casa Popular (Funcap) espera arrecadar R$ 5 milhões em Caxias do Sul. A adesão por parte da população em dívida com o programa pode ser feita até 16 de junho.

Segundo dados atualizados nesta semana pela secretário Municipal da Habitação (SMH), Silvio Daniel da Silva, 324 das 1.502 pessoas com prestações em atraso dos contratos de financiamento aderiram à iniciativa. O número representa 21,5% do total.

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Segundo o secretário, o refinanciamento pode ser feito em até 60 meses em parcelas mensais e consecutivas para os valores em atraso dos financiamentos, em fase de cobrança administrativa ou judicial, desde que não haja nenhuma pendência.

O cálculo de correção dos atrasos das prestações do refinanciamento tem taxa de juros de 0,40% até 0,50% ao mês, capitalizada mensalmente, de acordo com o prazo do refinanciamento.